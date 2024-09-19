Популярная норвежская скрипачка родом из Сумгаита

Концерт был организован нашей соотечественницей, скрипачкой Нарын Мусаевой-Фольгерё и ее коллегами. Нарын Мусаева-Фольгерё, проживающая в Норвегии, родилась в Сумгаите. Она участвовала во многих конкурсах и фестивалях местного и международного уровня, была удостоена различных наград. Более 10 лет является скрипачкой Симфонического оркестра Норвежского телевидения и радио.

Хотя выступление Нарин Мусаевой-Фольгерё и ее коллег явилось частью традиционной серии камерных концертов, тем не менее, прозвучавшие произведения были новыми для норвежского слушателя.

На концерте, посвященном азербайджанской музыке, прозвучали «Аразбары», «Ашыг Саягы» У.Гаджибейли, соната для струнного квартета, скрипки и фортепиано, миниатюры из балета «Тропою грома», гравюра «Путешествие» из симфонического цикла «Дон Кихот» К.Караева, «Мугам-поэма», «Танец любви» Фикрета Амирова, а также мугам «Баяты-Шираз» в обработке для скрипки соло Миргашима Гашимова и Азада Алиева.

Концерт, на котором, наряду с местными жителями, присутствовали также слушатели из соседних стран, был встречен с огромным интересом.