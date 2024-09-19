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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Зеленский: «Удалось отвлечь 40 тысяч российских военных»

21:04 2412

На Курское направление Украине удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, ВСУ в Курской области продвигаются, продолжая пополнять обменный фонд.

Зеленский также прокомментировал удар российских войск по гериатрическому пансионату в Сумах:

«Россия не могла не знать, что этот пансионат - это не военная база и не военный объект».

Зеленский: «Удалось отвлечь 40 тысяч российских военных»
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