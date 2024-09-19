Зеленский: «Удалось отвлечь 40 тысяч российских военных»
21:04 2412
На Курское направление Украине удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, ВСУ в Курской области продвигаются, продолжая пополнять обменный фонд.
Зеленский также прокомментировал удар российских войск по гериатрическому пансионату в Сумах:
«Россия не могла не знать, что этот пансионат - это не военная база и не военный объект».
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