Зеленский: «Удалось отвлечь 40 тысяч российских военных»

На Курское направление Украине удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, ВСУ в Курской области продвигаются, продолжая пополнять обменный фонд.

Зеленский также прокомментировал удар российских войск по гериатрическому пансионату в Сумах:

«Россия не могла не знать, что этот пансионат - это не военная база и не военный объект».