МИД о неуважении к Азербайджану в Конгрессе США

Организованные сегодня в Комиссии по правам человека Тома Лантоса в Конгрессе США слушания на тему " Права человека в Азербайджане после падения Нагорного Карабах а" являются открытым проявлением неуважения к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По словам Гаджизаде, это также очередное свидетельство того, как некоторые американские политики, прикрываясь "правами человека", искажают ситуацию в Азербайджане.

"Подобные предвзятые мероприятия, организаторами которых выступают конгрессмены, руководствующиеся личными интересами, к сожалению, уже давно стали обычным явлением в Конгрессе США. Участие представителей бывшего сепаратистского режима в этих слушаниях выходит за все мыслимые рамки, учитывая, что конгрессмены, организовавшие это мероприятие, твердят о непоколебимой поддержке и уважении к суверенитету и территориальной целостности государств", - говорится в комментарии.

Представитель МИД подчеркнул, что целью этих слушаний в том числе является обострение азербайджано-американских отношений.