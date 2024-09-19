Лидер немецкой оппозиции внезапно отменил визит в Турцию

Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц отложил визит в Турцию во вторник, чтобы завершить переговоры внутри своей партии о выдвижении своей кандидатуры на пост канцлера на федеральных выборах в следующем году, сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ожидалось, что Мерц, лидер Христианско-демократического союза (ХДС), встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и проведет встречи с другими высокопоставленными чиновниками. Лидер оппозиции ФРГ неожиданно отложил встречу в начале этой недели, не предоставив общественности никаких объяснений.

«Мерц сказал Анкаре, что ему необходимо остаться в Германии, чтобы успешно выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера, поскольку это требует проведения определенной кампании и политического убеждения некоторых лидеров ХДС», - сообщил СМИ источник, знакомый с ситуацией.