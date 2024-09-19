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Пашинян обсудил с немцами мир с Азербайджаном

22:06 524

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял председателя комитета по внешним связям Бундестага Германии Михаэля Рота. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр приветствовал визит Михаэля Рота в Армению и подчеркнул последовательное развитие и расширение межпарламентского сотрудничества с Германией. Никол Пашинян подчеркнул необходимость постоянного развития экономического сотрудничества с Германией и отметил, что двусторонние отношения в последние годы динамичны.

В свою очередь Михаэль Рот подчеркнул факт активного и тесного сотрудничества с коллегами из парламента Армении, добавив, что это сотрудничество происходит и на международных площадках.

Собеседники также обсудили вопросы, связанные с отношениями Армения-Европейский Союз, ходом демократических реформ, реализуемых в стране.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что развитие демократии и демократические реформы имеют стратегическое значение для правительства Республики Армения, и шаги в этом направлении будут последовательными.

Были также упомянуты обсуждения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, процесса делимитации границ между двумя странами.

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