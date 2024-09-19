Российский город задыхается от дыма: жители эвакуируются

В ночь на 18 сентября в маленьком российском городе Торопец возник пожар — предположительно, после воздушного удара ВСУ по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления.

Источник BBC в СБУ сказал, что украинские дроны «в прямом смысле стерли с лица земли» один из самых больших российских складов боеприпасов. В соцсетях появились видео и фото мощных взрывов, которые продолжались много часов — даже на следующий день. «Город весь в тумане от дыма, дышать нечем, еще есть взрывы», — написала утром 19 сентября в группе «Подслушано Торопец» во «ВКонтакте» пользовательница Ольга (Торопец указан в профиле как ее родной город). BBC пыталась связаться с жителями города, но они отказались от комментариев. Ночью и утром 18 сентября жители выбирались из города: после атаки дронов городские власти сообщили о «частичной эвакуации» жителей города Торопец и соседних деревень.

А на следующий день, судя по соцсетям, Торопец (11 тыс. населения) перешел в стадию оценки ущерба. Еще не вернувшиеся местные просят соседей сфотографировать их дом или квартиру. Люди массово жалуются на выбитые стекла: у некоторых оконные рамы целиком «вдавило» в квартиру взрывной волной. Это подтверждают «РИА Новости»: информационное госагентство опубликовало фото зданий в Торопце, где практически нет целых окон. В городском паблике жители размещают множество фотографий потерявшихся собак и кошек, надеясь их отыскать. История всегда одна: питомец испугался взрывов и в панике убежал. В результате атаки дронов никто не погиб, но 13 человек попали в больницу. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, их состояние средней тяжести, а жизни ничто не угрожает. Еще 15 человек осмотрели врачи, добавил он. Русская православная церковь сообщила, что взрывной волной были выбиты окна и двери в 13 храмах. Пострадало внутреннее убранство храмов. Из-за взрывов в Торопце даже случилось землетрясение. Его зафиксировала норвежская группа по мониторингу землетрясений и взрывов NORSAR: ночью и утром 18 сентября они заметили в Тверской области 17 толчков, самый сильный — магнитудой 2,5. Городские власти разрешили людям возвращаться в свои дома уже в полдень 18 сентября. В тот момент пожар в арсенале все еще полыхал, а взрывы продолжались. Некоторые местные жители отметили еще один, особенно громкий взрыв около шести вечера 18 сентября. Найти независимые подтверждения этому BBC не удалось. И даже на следующее утро последствия атаки все еще оставались заметны. Согласно сайту NASA для наблюдения за пожарами, военная база все еще горит, хотя пожар уже не такой большой. Накануне городские власти попросили жителей не распространять фотографии и видео с места пожара, начавшегося после атаки дронов. Администрация Торопецкого района назвала авторов таких публикаций действующими «на стороне врага». Позже «Осторожно, новости» опубликовали скриншот смс от МЧС жителям Тверской области: их предупредили об уголовной ответственности за публикацию кадров пожара. «Оценка таким действиям будет даваться с позиции УК РФ», — грозно сообщает смс. В пабликах местные жители одергивают друг друга, советуя не выкладывать фото последствий атаки. Другие же сетуют, что по телевизору о произошедшем в Торопце почти не говорят. «А в новостях на Первом тишина!!! У них все прекрасно! Их больше волнуют пейджеры [боевиков «Хезболлы»], а не то, что творится в русском городе! Дай бог нам терпения!» — написала Ирина в городской группе «ВКонтакте».