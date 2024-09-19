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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Лавров ждал Блинкена. А Блинкена не будет

22:46 151

Госдеп США сообщил, что не ждёт контактов между госсекретарем Байдена Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым на полях 79 сессии Генассамблеи ООН. Об этом заявил на брифинге для СМИ руководитель пресс-службы Мэттью Миллер.

«Не ожидаю», - сказал он, отвечая на вопрос о том, рассчитывают ли в Госдепартаменте на контакты между главами американского и российского дипведомств.

Президент США Джо Байден выступит на Генассамблее ООН 24 сентября. Байден также проведёт встречи с мировыми лидерами, чтобы обсудить сотрудничество в борьбе с угрозами миру и безопасности, а также в обеспечении глобального процветания и защите прав человека. Российскую делегацию возглавит руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

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