Лавров ждал Блинкена. А Блинкена не будет

Госдеп США сообщил, что не ждёт контактов между госсекретарем Байдена Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым на полях 79 сессии Генассамблеи ООН. Об этом заявил на брифинге для СМИ руководитель пресс-службы Мэттью Миллер.

«Не ожидаю», - сказал он, отвечая на вопрос о том, рассчитывают ли в Госдепартаменте на контакты между главами американского и российского дипведомств.

Президент США Джо Байден выступит на Генассамблее ООН 24 сентября. Байден также проведёт встречи с мировыми лидерами, чтобы обсудить сотрудничество в борьбе с угрозами миру и безопасности, а также в обеспечении глобального процветания и защите прав человека. Российскую делегацию возглавит руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.