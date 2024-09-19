Патриарх Кирилл наградил Аллахшукюра Пашазаде
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил орден Русской Православной Церкви святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, председателю Управления мусульман Кавказа Аллахшукюру Пашазаде.
В московской резиденции Патриарха Кирилла состоялась церемония вручения ордена Русской Православной Церкви святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, председателю Управления мусульман Кавказа Аллахшукюру Пашазаде. Председатель Управления мусульман Кавказа удостоен высокой награды за «вклад в развитие межрелигиозного диалога, сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 75-летием».