Украина призвала Россию уйти из Молдовы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе визита в Молдову призвал Россию вывести войска с территории Приднестровья. Его слова приводит портал NewsMaker.

«Приднестровский регион – это Молдова, и Россия должна вывести оттуда свою армию. Украина и в дальнейшем будет поддерживать Молдову в переговорном процессе», — сказал Сибига.

До этого президент Молдовы Майя Санду выразила надежду на то, что воссоединение с Приднестровьем решится до вступления в ЕС, но допустила, что ее страна станет членом Евросоюза без контролируемой сепаратистами территории.