Израиль атакует и Газу. А в Иране взорвался военный завод
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Шесть ликвидированных террористов в результате атаки ЦАХАЛ в районе города Газа, сообщают израильские телеграм-каналы.
Израильская авиация, как сообщается, совершила налет в районе улицы Аль-Хатабия в Бейт-Лахии на севере сектора Газа.
Также израильские СМИ пишут о взрыве на военной базе в Тегеране, которая специализируется на производстве баллистических ракет.
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