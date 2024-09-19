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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Новость дня
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Израиль атакует и Газу. А в Иране взорвался военный завод

00:44 674

Шесть ликвидированных террористов в результате атаки ЦАХАЛ в районе города Газа, сообщают израильские телеграм-каналы.

Израильская авиация, как сообщается, совершила налет в районе улицы Аль-Хатабия в Бейт-Лахии на севере сектора Газа.

Также израильские СМИ пишут о взрыве на военной базе в Тегеране, которая специализируется на производстве баллистических ракет.

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