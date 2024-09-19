Кремлевские агенты за Трампа. Почему?
Тема сотрудничества избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году с русскими сильно отравила его президентский срок. С 2017 по 2019 год работала комиссия специального прокурора Боба Мюллера, которая вот-вот должна была выдать сенсационные результаты, но этого так и не случилось, хотя тридцать четыре лица и три компании попали под судебные обвинения, часть из них заработала сроки и штрафы.
Но что касается самого президента, Мюллер был уклончив: «Если бы у нас была уверенность в том, что президент явно не совершал преступления, мы бы так и сказали. Однако мы не определили, совершил ли президент преступление… Президент не может быть обвинен в федеральном преступлении, пока он находится на своем посту. Это неконституционно».
Потом Трамп и не занимал свой пост, а обвинение так и не было предъявлено, что позволило ему очень едко проходиться по всем, кто пытался приписать ему какие-то закулисные договоренности с Кремлем.
Сейчас на финишную прямую вышла очередная, уже третья президентская кампания Трампа, и вопрос российских связей остается актуальным. Безусловно, памятуя 2016 год, его ближайший круг и избирательный штаб не позволяет себе каких-то прямых контактов с сомнительными людьми «с холода», но на периферии, похоже, не особенно маскируются.
С некоторых пор в сегменте протрампистских сайтов стал заметно набирать популярность Intelligencer, площадка, на которой публикуются известные в США фигуры, продвигающие модные в радикально-консервативной американской среде темы: конспирологические теории о ковиде, отрицание глобального потепления, антиукраинскую позицию по вопросу войны в Украине. Британская The Guardian выяснила, что этот сайт первоначально был текстовым приложением к австралийскому TNT Radio, которое вышло в эфир в 2022 году. К развитию сайта привлекли американского журналиста Джорджа Элиасона, который до этого освещал деятельность так называемых «народных республик Донбасса», а после начала большой войны обвинял в эфире российских СМИ Украину.
Как уверяет руководство TNT Radio, Элиасон фактически «увел» у них сайт, и в конце 2023 года перезапустил его с новым составом членов редакционного совета. Почти половина из них оказались так или иначе связанными с избирательными командами Трампа образца 2016 и 2020 годов. Самый известный из них – Джордж Попадопулос, помощник Трапа по международной политике во время кампании 2016 года, в ходе расследования в 2018 году он был признан виновным в том, что солгал ФБР о своих контактах с прокремлевским ученым, экспертом Валдайского клуба, который обещал ему компромат на Хиллари Клинтон.
Жена Попандопулоса Симона Маньянте развивала на сайте тему коррупционных связей Байдена с Украиной. В этой связи в январе опубликовала на Intelligencer интервью с бывшим народным депутатом Украины Андреем Деркачом.
Деркач, бежавший в Россию, недавно был избран сенатором от Астраханской области. В США он под санкциями как российский агент, в Украине обвиняется в госизмене как агент ФСБ.
В начале сентября состоялась премьера документального фильма Маньянте «Ноутбук Байдена: реквием по Украине». Автором сценария выступил Джордж Элиасон, а продюсером значится еще один член редакционного совета Intelligencer – Игорь Лопатенок. Этот персонаж известен тем, что вместе с Оливером Стоуном поучаствовал в создании документального фильма «Борьба за Украину» в 2019 году, где основным героем и рассказчиком оказался Владимир Путин. Нынешний веб-адрес сайта Intelligencer был обеспечен именно Лопатенком. В феврале он с женой зарегистрировал компанию Global 3 Pictures LLC в Москве.
Другие члены редакционного совета, один другого краше: Ольга Раваши, председатель движения «Сербы за Трампа-2020», Ли Хупс и Грег Стенстрем – авторы книги о том, как у Трампа отобрали победу на выборах в 2020 году. Ли Странахан – бывший сотрудник RadioSputnik.
А вишенка на этом торте, конечно, Анна Сорока, советник Леонида Пасечника, главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики, который с февраля 2023 года находится под американскими санкциями. The Guardian напоминает, что в 2020 году расследователи из группы Bellingcat обнаружили рабочую переписку Сороки, тогда замминистра иностранных дел «ЛНР», с генералом ГРУ Андреем Ильченко.
Нет, прямого финансирования сайта Intelligencer русскими пока не обнаружено, как нет прямых доказательств непосредственной, оперативной связи нынешней кампании Трампа с теплой компанией, которая собралась вокруг пропагандистского сайта. Может, они просто от души, из идейной близости помогают республиканскому кандидату, это не преступление. Просто не может не возникать вопрос, почему такая идейная близость с Трампом имеется именно у кремлевских агентов и пророссийских пропагандистов, явных и менее очевидных?