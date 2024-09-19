Кремлевские агенты за Трампа. Почему?

Тема сотрудничества избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году с русскими сильно отравила его президентский срок. С 2017 по 2019 год работала комиссия специального прокурора Боба Мюллера, которая вот-вот должна была выдать сенсационные результаты, но этого так и не случилось, хотя тридцать четыре лица и три компании попали под судебные обвинения, часть из них заработала сроки и штрафы. Но что касается самого президента, Мюллер был уклончив: «Если бы у нас была уверенность в том, что президент явно не совершал преступления, мы бы так и сказали. Однако мы не определили, совершил ли президент преступление… Президент не может быть обвинен в федеральном преступлении, пока он находится на своем посту. Это неконституционно».

Потом Трамп и не занимал свой пост, а обвинение так и не было предъявлено, что позволило ему очень едко проходиться по всем, кто пытался приписать ему какие-то закулисные договоренности с Кремлем. Сейчас на финишную прямую вышла очередная, уже третья президентская кампания Трампа, и вопрос российских связей остается актуальным. Безусловно, памятуя 2016 год, его ближайший круг и избирательный штаб не позволяет себе каких-то прямых контактов с сомнительными людьми «с холода», но на периферии, похоже, не особенно маскируются. С некоторых пор в сегменте протрампистских сайтов стал заметно набирать популярность Intelligencer, площадка, на которой публикуются известные в США фигуры, продвигающие модные в радикально-консервативной американской среде темы: конспирологические теории о ковиде, отрицание глобального потепления, антиукраинскую позицию по вопросу войны в Украине. Британская The Guardian выяснила, что этот сайт первоначально был текстовым приложением к австралийскому TNT Radio, которое вышло в эфир в 2022 году. К развитию сайта привлекли американского журналиста Джорджа Элиасона, который до этого освещал деятельность так называемых «народных республик Донбасса», а после начала большой войны обвинял в эфире российских СМИ Украину.

Как уверяет руководство TNT Radio, Элиасон фактически «увел» у них сайт, и в конце 2023 года перезапустил его с новым составом членов редакционного совета. Почти половина из них оказались так или иначе связанными с избирательными командами Трампа образца 2016 и 2020 годов. Самый известный из них – Джордж Попадопулос, помощник Трапа по международной политике во время кампании 2016 года, в ходе расследования в 2018 году он был признан виновным в том, что солгал ФБР о своих контактах с прокремлевским ученым, экспертом Валдайского клуба, который обещал ему компромат на Хиллари Клинтон. Жена Попандопулоса Симона Маньянте развивала на сайте тему коррупционных связей Байдена с Украиной. В этой связи в январе опубликовала на Intelligencer интервью с бывшим народным депутатом Украины Андреем Деркачом. Деркач, бежавший в Россию, недавно был избран сенатором от Астраханской области. В США он под санкциями как российский агент, в Украине обвиняется в госизмене как агент ФСБ.

В начале сентября состоялась премьера документального фильма Маньянте «Ноутбук Байдена: реквием по Украине». Автором сценария выступил Джордж Элиасон, а продюсером значится еще один член редакционного совета Intelligencer – Игорь Лопатенок. Этот персонаж известен тем, что вместе с Оливером Стоуном поучаствовал в создании документального фильма «Борьба за Украину» в 2019 году, где основным героем и рассказчиком оказался Владимир Путин. Нынешний веб-адрес сайта Intelligencer был обеспечен именно Лопатенком. В феврале он с женой зарегистрировал компанию Global 3 Pictures LLC в Москве. Другие члены редакционного совета, один другого краше: Ольга Раваши, председатель движения «Сербы за Трампа-2020», Ли Хупс и Грег Стенстрем – авторы книги о том, как у Трампа отобрали победу на выборах в 2020 году. Ли Странахан – бывший сотрудник RadioSputnik.