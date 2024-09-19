Адмирал Моисеев готов к ядерной войне

По его словам, 25-я дивизия подводных лодок ТОФ, состоящая из атомных крейсеров, вооруженных ядерными ракетами, «готова к обеспечению безопасности России».

«Я имею непосредственное отношение к управлению этими силами, вижу, как эти задачи решают корабли. Надо отметить, что это современные корабли. Это совершенно другой уровень техники. Оружие, которое в первую очередь высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокий (уровень)», — сказал Моисеев.

Как сообщает «РИА Новости», он вручил орден Нахимова соединению атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения ТОФ в ходе торжественной церемонии в пункте базирования на Камчатке. Нынешнее поколение моряков-подводников, по его словам, достойно продолжает победные традиции, заложенные предками, громившими врага на морях во времена становления Российского государства, сказал главком ВМФ.

В настоящий момент в состав российского флота входят 14 стратегических подлодок, вооруженных ракетами с ядерной боеголовкой. Восемь из них служат в составе Северного флота, шесть в составе Тихоокеанского. Также на вооружении стоят 12 атомных подлодок с крылатыми ракетами и 10 подводных атомоходов специального назначения, последние входят в Северный флот РФ.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), на ракеты морского базирования приходится около трети стратегических ядерных сил России. На вооружении флота находятся 80 межконтинентальных баллистических ракет «Синева» (4 боеголовки в каждой) и 96 ракет «Булава» (6 боеголовок).