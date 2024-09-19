USD 1.7000
EUR 1.8907
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Ливан в огне. Израиль бомбит «Хезболлу»
Новость дня
Ливан в огне. Израиль бомбит «Хезболлу»

США закрывают последние форточки для нефти из России

01:39 629

США намерены еще сильнее ужесточить санкционный режим против России, включая объем поставок нефти на мировой рынок и ее транспортировку, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.

«Мы приближаемся к точке, в которой можно будет говорить о гораздо более жестком (санкционном) режиме как в отношении теневого флота, так и в отношении объема нефти, который России разрешено поставлять на рынок», - сообщил он, выступая в фонде Карнеги.

Чиновник подчеркнул, что американские власти видят необходимость усилить работу как с точки зрения санкций, так и экспортного контроля в отношении РФ.

Кремлевские агенты за Трампа. Почему?
Кремлевские агенты за Трампа. Почему? главный вопрос
01:15 807
Проблемы в торговле Азербайджана с Россией. Самир Шарифов возвращается из Москвы
Проблемы в торговле Азербайджана с Россией. Самир Шарифов возвращается из Москвы наша аналитика
19 сентября 2024, 18:10 5677
Адмирал Моисеев готов к ядерной войне
Адмирал Моисеев готов к ядерной войне
01:35 1137
Успех украинской армии в Курске: Российские войска попали в котел
Успех украинской армии в Курске: Российские войска попали в котел обновлено 01:28
01:28 6222
Казань брал, БРИКС не брал
Казань брал, БРИКС не брал горячая тема
19 сентября 2024, 20:02 4738
Харрис вооружена, а Трамп нет
Харрис вооружена, а Трамп нет наша корреспонденция
19 сентября 2024, 16:20 3628
Зеленский: «Удалось отвлечь 40 тысяч российских военных»
Зеленский: «Удалось отвлечь 40 тысяч российских военных»
19 сентября 2024, 21:04 4445
Операция «Ы» по-израильски и другие приключения иранской разведки
Операция «Ы» по-израильски и другие приключения иранской разведки главная тема
19 сентября 2024, 18:40 5643
Первым делом Норвегия, ну а все остальные потом
Первым делом Норвегия, ну а все остальные потом наш комментарий
19 сентября 2024, 19:17 4239
Турция с Туркменистаном зашли в тупик
Турция с Туркменистаном зашли в тупик наша корреспонденция
19 сентября 2024, 18:57 7223
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина Махмуд Делхасте – соратник первого президента комментирует для haqqin.az
19 сентября 2024, 12:24 4814

ЭТО ВАЖНО

Кремлевские агенты за Трампа. Почему?
Кремлевские агенты за Трампа. Почему? главный вопрос
01:15 807
Проблемы в торговле Азербайджана с Россией. Самир Шарифов возвращается из Москвы
Проблемы в торговле Азербайджана с Россией. Самир Шарифов возвращается из Москвы наша аналитика
19 сентября 2024, 18:10 5677
Адмирал Моисеев готов к ядерной войне
Адмирал Моисеев готов к ядерной войне
01:35 1137
Успех украинской армии в Курске: Российские войска попали в котел
Успех украинской армии в Курске: Российские войска попали в котел обновлено 01:28
01:28 6222
Казань брал, БРИКС не брал
Казань брал, БРИКС не брал горячая тема
19 сентября 2024, 20:02 4738
Харрис вооружена, а Трамп нет
Харрис вооружена, а Трамп нет наша корреспонденция
19 сентября 2024, 16:20 3628
Зеленский: «Удалось отвлечь 40 тысяч российских военных»
Зеленский: «Удалось отвлечь 40 тысяч российских военных»
19 сентября 2024, 21:04 4445
Операция «Ы» по-израильски и другие приключения иранской разведки
Операция «Ы» по-израильски и другие приключения иранской разведки главная тема
19 сентября 2024, 18:40 5643
Первым делом Норвегия, ну а все остальные потом
Первым делом Норвегия, ну а все остальные потом наш комментарий
19 сентября 2024, 19:17 4239
Турция с Туркменистаном зашли в тупик
Турция с Туркменистаном зашли в тупик наша корреспонденция
19 сентября 2024, 18:57 7223
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина
О ситуации в Иране: инструменты хозяина никогда не разрушают дом хозяина Махмуд Делхасте – соратник первого президента комментирует для haqqin.az
19 сентября 2024, 12:24 4814
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться