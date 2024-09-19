США закрывают последние форточки для нефти из России

США намерены еще сильнее ужесточить санкционный режим против России, включая объем поставок нефти на мировой рынок и ее транспортировку, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.

«Мы приближаемся к точке, в которой можно будет говорить о гораздо более жестком (санкционном) режиме как в отношении теневого флота, так и в отношении объема нефти, который России разрешено поставлять на рынок», - сообщил он, выступая в фонде Карнеги.

Чиновник подчеркнул, что американские власти видят необходимость усилить работу как с точки зрения санкций, так и экспортного контроля в отношении РФ.