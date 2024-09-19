Денис Постовой поставлял военную электронику из США в Россию

В США взяли под стражу и доставили из Флориды в Вашингтон россиянина Дениса Постового, которого американское правительство обвиняет в незаконных поставках микроэлектроники военного назначения в Россию. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого.

Министерство юстиции США 16 сентября сообщило, что Постовой был задержан в городе Сарасота (штат Флорида) по обвинению в незаконных поставках в Россию микроэлектроники, имеющей военное применение. Постовой незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения", которые использовались в военных действиях против Украины.