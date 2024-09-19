Таинственно исчез владелец фирмы, поставившей пейджеры «Хезболле»

Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия сдетонировавших в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии. В правительстве Венгрии заявили, что фирма была посредником и пейджеры никогда не находились на территории страны. Сообщалось, что в сделке также участвовала болгарская компания Norta Global Ltd.

Гражданин Норвегии индийского происхождения , 39-летний Ринсон Йоси , владеющий компанией, которая, предположительно, была причастна к поставкам пейджеров в Ливан, исчез после их взрывов, пишет британская газета Daily Mail.

По данным издания, владельцем компании Norta Global числится (Rinson Jose).

Как предполагается, Йоси уехал в заранее запланированную деловую поездку во вторник. Однако руководство его основного работодателя, норвежского медиаконгломерата NHST с тех пор не смогло с ним связаться и в среду вечером обратилось в службу безопасности Норвегии.

Полиция Осло на следующий день объявила, что "начала предварительное расследование в связи с появившейся информацией".

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность.