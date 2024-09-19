Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Мы показали всему миру и народам, которые сегодня страдают от оккупации и даже колониализма, что надо жить с верой. Никогда нельзя терять веру. Если утратить веру, то справедливость никогда не восторжествует. Но в мире есть справедливость. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабахского университета.

«Как президента меня в определенные периоды тоже посещали подобные мысли о том, что, наверное, в мире нет справедливости. Но я знал, что для того, чтобы достичь справедливости, ее нужно добиться. Она не упадет с неба. Ты прав, весь мир признает, знает это, и никакого результата нет. Поэтому это должно стать основой для нашей будущей деятельности. Конечно, для многих народов, которые сегодня страдают от оккупации и сталкиваются с несправедливостью, наш пример является светом надежды. Это важно. Но для нашего народа в будущем верить в свои силы, быть сильным, построить мощное государство, ни от кого не зависеть, ни перед кем не преклоняться – вот наши основные цели. Для того чтобы обеспечить это, конечно же, должна быть государственная политика, должно быть единство в обществе, и это есть», - отметил глава государства.

Президент Алиев заявил, что «последующее поколение, молодежь… должны воспитываться в национальном духе, быть приверженными своей культуре, традициям, духовным ценностям. Они не должны попадать под чье-либо влияние, вестись на различные обещания. Тридцатилетний период оккупации показал это».

Глава государства указал, что практически все крупные силы хотели сделать эту оккупацию вечной.