Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Мы показали всему миру и народам, которые сегодня страдают от оккупации и даже колониализма, что надо жить с верой. Никогда нельзя терять веру. Если утратить веру, то справедливость никогда не восторжествует. Но в мире есть справедливость. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабахского университета.
«Как президента меня в определенные периоды тоже посещали подобные мысли о том, что, наверное, в мире нет справедливости. Но я знал, что для того, чтобы достичь справедливости, ее нужно добиться. Она не упадет с неба. Ты прав, весь мир признает, знает это, и никакого результата нет. Поэтому это должно стать основой для нашей будущей деятельности. Конечно, для многих народов, которые сегодня страдают от оккупации и сталкиваются с несправедливостью, наш пример является светом надежды. Это важно. Но для нашего народа в будущем верить в свои силы, быть сильным, построить мощное государство, ни от кого не зависеть, ни перед кем не преклоняться – вот наши основные цели. Для того чтобы обеспечить это, конечно же, должна быть государственная политика, должно быть единство в обществе, и это есть», - отметил глава государства.
Президент Алиев заявил, что «последующее поколение, молодежь… должны воспитываться в национальном духе, быть приверженными своей культуре, традициям, духовным ценностям. Они не должны попадать под чье-либо влияние, вестись на различные обещания. Тридцатилетний период оккупации показал это».
Глава государства указал, что практически все крупные силы хотели сделать эту оккупацию вечной.
* * * 12:05
Если есть сильная воля, профессионализм, патриотизм, молодое поколение, воспитанное в национальном духе, то никакая сила не может устоять перед этим народом. Ни 7, 6, 8, 9, 10 линий обороны, ни географическое преимущество армянской армии, поскольку они разместились на всех высотах, - ни крупные державы, ни государства, вооружающие Армению и оказывающие ей моральную и физическую помощь. Никто. Так сказал президент Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабахского университета.
«Когда все эти факторы выступают как единое целое, никто не может выстоять перед этим народом», - заявил глава государства.
Президент Ильхам Алиев назвал создание Карабахского университета историческим событием. Отметив, что для университета создано прекрасное общежитие, а в предстоящие три года будут построены новые учебные корпуса, глава государства выразил надежду, что Карабахский университет станет одним из ведущих вузов Азербайджана.
Ханкенди – историческая земля Азербайджана, сказал Ильхам Алиев. «Я уверен, что в Азербайджане это знают все. В мире тоже знают, что город Ханкенди был древним азербайджанским поселением, о чем свидетельствует его название – Ханское село», - сказал глава государства.
Напомнив, что заключенные в начале XIX века Кюрекчайский, Гюлистанский и Туркманчайский договоры фактически обусловили и последующую оккупацию, глава государства отметил: «Потому что после этих договоров было начато массовое переселение сюда из Ирана и Восточной Анатолии армян, которые никогда не жили на Карабахской земле. Это правда, это точная история. Просто Армения и армянские ученые, как всегда, сфальсифицировав историю, пытались создать вымышленную историю и посредством своих лоббистских сетей смогли в некоторой степени ввести в заблуждение международную общественность».
* * * 11:35
День государственного суверенитета Азербайджана мы вместе отмечаем в Ханкенди, и уверен, что отныне 20 Сентября будет широко отмечаться в Азербайджане. Об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабахского университета.
«Ровно год назад героическая азербайджанская армия полностью восстановила государственный суверенитет. В результате антитеррористической операции, продолжавшейся менее одного дня, сепаратисты были уничтожены, Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет, международное право взяло верх и Азербайджан вновь продемонстрировал свою мощь», - сказал глава государства.
Президент Алиев отметил, что в мировой военной истории не было операций подобных тем, что провела армия Азербайджана. «В течение 44 дней каждый день идти вперед, прорывая в сложных географических условиях 5-6, а в некоторых местах 7 оборонительных линий врага, подниматься снизу вверх, неся потери, освободить такую неприступную крепость, как Шуша, взбираясь на отвесные скалы только с легким оружием, – какая армия в современной истории продемонстрировала такой героизм, профессионализм?! Это правда», - сказал президент Азербайджана.
* * * 09:37
В пятницу, 20 сентября, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Карабахского университета в городе Ханкенди, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Ильхам Алиев проводит встречу с преподавателями и студентами Карабахского университета.
* * * 09:25
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после ремонта студенческого общежития Карабахского университета в городе Ханкенди.