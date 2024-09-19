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Ученые выяснили, откуда распространился COVID-19

10:44 3294

Распространение коронавируса началось с рынка Хуанань в китайском городе Ухане, говорится в международном исследовании, которое подготовили 23 ученых, в том числе из США и Великобритании. Оно опубликовано в журнале Cell.

Согласно публикации, многие из ранних известных пациентов с COVID-19 работали или посещали оптовый рынок морепродуктов Хуанань. Его связь с распространением вируса была впервые установлена врачами из разных больниц по всему городу, отмечают ученые. Из 174 пациентов, поступивших в декабре 2019 года, 32% «имели установленную связь с этим местом». Кроме того, избыточная смертность от пневмонии была впервые зарегистрирована в городских районах, окружающих этот рынок.

«Рынок Хуанань был местом, где продавали больше всего диких животных в Ухане, городе с населением более 12 млн человек и четырьмя постоянно действующими рынками живых животных. Было задокументировано, что в конце осени 2019 года несколько продавцов незаконно продавали живых животных, в том числе енотовидных собак, циветт, бамбуковых крыс, малайских дикобразов, амурских ежей и азиатских барсуков. Большинство продавцов диких животных находились в западном крыле рынка, где выявили самый ранний случай заражения и на который пришлось большинство случаев заболевания COVID-19 на рынке», - сказано в исследовании.

Ученые определили два возможных варианта распространения коронавируса: либо от кого-то из животных (от какого именно вида, не удалось выяснить) к человеку, либо его занесли на рынок сами люди. «Мы не нашли никаких доказательств наличия на рынке Хуанань какого-либо генетического материала летучих мышей или панголинов, двух известных хозяев сарбековируса, родственников SARS-CoV-2», - отметили исследователи.

Всемирная организация здравоохранения называла наиболее вероятной версией происхождения коронавируса его передачу от летучих мышей через промежуточное животное. ВОЗ также не подтвердила лабораторное происхождение вируса.

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