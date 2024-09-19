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Инфотур для художников в Карабах

фото; видео
10:53 861

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал первый инфотур в поселок Суговушан и село Талыш Агдеринского района для группы художников при поддержке специального представительства президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Участникам инфотура подробно рассказали о восстановительно-строительных работах, проводимых в районе, а также возвращении местных жителей на родную землю.

В поселке Суговушан художники получили возможность на месте ознакомиться с необычной природой этих мест, увидеть живописные пейзажи. В селе Талыш они ознакомились с условиями жизни бывших вынужденных переселенцев, посетили новые рабочие места и другие объекты инфраструктуры, пообщались с местными жителями.

Участники инфотура стали свидетелями следов варварства, совершенного армянами, разрушенных и разграбленных мест проживания, сделали фото- и видеосъемки.

В рамках реализации  Госпрограммы «Великое возвращение» Госкомитет организует инфотуры в Карабах и Восточный Зангезур с участием представителей различных творческих профессий.

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