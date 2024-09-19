Инфотур для художников в Карабах

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал первый инфотур в поселок Суговушан и село Талыш Агдеринского района для группы художников при поддержке специального представительства президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Участникам инфотура подробно рассказали о восстановительно-строительных работах, проводимых в районе, а также возвращении местных жителей на родную землю.