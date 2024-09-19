Китай активно скупает российскую нефть

По итогам августа Китай нарастил импорт нефти из России на 25,6% в месячном выражении, до 9,37 млн т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В денежном выражении показатель вырос на 20,6%, до $5,38 млрд. За период с января по август поставки российской нефти увеличились на 1% в годовом выражении, до 71,94 млн т, в стоимостном — на 10,8%, до $42,8 млрд.

Россия продолжает лидировать среди стран, поставляющих Китаю нефть. Второе место занимает Саудовская Аравия, чьи поставки за восемь месяцев снизились на 13,4%, до 52,08 млн т. Третье место занимает Малайзия, нефтяной экспорт которой в КНР вырос на 22,8%, до 43,17 млн т.