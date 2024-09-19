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Экс-депутата Гусейна Абдуллаева обвиняют в легализации миллионов манатов

haqqin.az из зала суда
Инара Рафикгызы, судебный репортер
11:15 2762

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу бывшего депутата Гусейна Абдуллаева. Судебный процесс под председательством судьи Азера Тагиева прошел в видеоформате. Абдуллаев подключился к нему дистанционно. Бывший депутат заявил, что не хочет попадать в объективы видеокамер и что чувствует себя неважно. Он выразил недовольство изображениями, распространенными в СМИ по итогам предыдущего процесса. Судья довел до сведения Абдуллаева, что приняты все необходимые меры для неповторения подобной ситуации.

В случае подтверждения обвинения Абдуллаеву грозит срок от 7 до 12 лет

Защитник бывшего депутата Джавад Джавадов, ссылаясь на тяжелое состояние здоровья своего подзащитного, ходатайствовал о его обследовании в Следственном изоляторе известным врачом Адилем Гейбуллой: «Адиль Гейбулла — хирург, доктор медицинских наук, профессор. Мы обратились в Пенитенциарную службу. Они ответили, что готовы, если разрешит суд».

Другой адвокат, Гюнай Исмаилова, обратила внимание суда на то, что Гусейн Абдуллаев нездоров и похудел на 16 килограммов. Суд, обсудив ситуацию на месте, удовлетворил ходатайство.

Затем гособвинитель Рауф Малышев огласил обвинительное заключение. Согласно обвинению, Гусейн Абдуллаев с 2006 по 2014 год перевел в общей сложности 5,5 миллиона манатов с банковских счетов, зарегистрированных на его имя и имена членов его семьи, на счета различных физических и юридических лиц в стране и за рубежом. Целью было скрыть истинное происхождение имущества, полученного преступным путем. Совершая незаконные сделки, он приобретал недвижимость на имя близкого родственника на территории страны и легализовал крупные суммы денег. Абдуллаеву предъявлено обвинение по статье 193-1.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (легализация имущества в особо крупном размере, полученного преступным путем).

Судья сообщил бывшему депутату, что в случае подтверждения обвинения ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.

Обвиняемый Гусейн Абдуллаев не признал себя виновным по предъявленному обвинению, назвав его ложным и необоснованным: «Я категорически не признаю себя виновным. Я ни в чем не виноват. Все это ложь и клевета».

Затем на процессе в качестве свидетеля дал показания Ильгар Мустафаев. В своем заявлении он сообщил, что с 1994 года знаком с Гусейном Абдуллаевым, работая в компаниях последнего. Помимо этого, он занимался финансовыми делами семьи Абдуллаевых на основании генеральной доверенности, выданной ему этой семьей. Эти дела включали в себя все финансовые операции — от денежных переводов до оплаты арендных платежей: «По финансовым вопросам работал не с Гусейном Абдуллаевым, а с его отцом Аббасом Абдуллаевым и его матерью Зейнаб Абдуллаевой. Все поручения я получал от них и выполнял все операции от их имени на основании выданных мне генеральных доверенностей». В своих показаниях свидетель также заявил, что не слышал о незаконной деятельности экс-депутата.

Судебный процесс продолжится 3 октября.

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