Экс-депутата Гусейна Абдуллаева обвиняют в легализации миллионов манатов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу бывшего депутата Гусейна Абдуллаева. Судебный процесс под председательством судьи Азера Тагиева прошел в видеоформате. Абдуллаев подключился к нему дистанционно. Бывший депутат заявил, что не хочет попадать в объективы видеокамер и что чувствует себя неважно. Он выразил недовольство изображениями, распространенными в СМИ по итогам предыдущего процесса. Судья довел до сведения Абдуллаева, что приняты все необходимые меры для неповторения подобной ситуации.

Защитник бывшего депутата Джавад Джавадов, ссылаясь на тяжелое состояние здоровья своего подзащитного, ходатайствовал о его обследовании в Следственном изоляторе известным врачом Адилем Гейбуллой: «Адиль Гейбулла — хирург, доктор медицинских наук, профессор. Мы обратились в Пенитенциарную службу. Они ответили, что готовы, если разрешит суд».

Другой адвокат, Гюнай Исмаилова, обратила внимание суда на то, что Гусейн Абдуллаев нездоров и похудел на 16 килограммов. Суд, обсудив ситуацию на месте, удовлетворил ходатайство.

Затем гособвинитель Рауф Малышев огласил обвинительное заключение. Согласно обвинению, Гусейн Абдуллаев с 2006 по 2014 год перевел в общей сложности 5,5 миллиона манатов с банковских счетов, зарегистрированных на его имя и имена членов его семьи, на счета различных физических и юридических лиц в стране и за рубежом. Целью было скрыть истинное происхождение имущества, полученного преступным путем. Совершая незаконные сделки, он приобретал недвижимость на имя близкого родственника на территории страны и легализовал крупные суммы денег. Абдуллаеву предъявлено обвинение по статье 193-1.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (легализация имущества в особо крупном размере, полученного преступным путем).

Судья сообщил бывшему депутату, что в случае подтверждения обвинения ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.