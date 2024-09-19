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Новый рекламный ролик Olivia облетел всю страну – S.O.S в новой интерпретации

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11:42 1721

Сеть магазинов Olivia порадовала своих покупателей, запустив кампанию, которая полностью переписывает представления о красоте и уверенности в себе. Сеть подписала грандиозный проект с любимой звездой, народной артисткой Азербайджана Айгюн Кязымовой, которая стала лицом кампании «Готовься к новому сезону».

Самой интересной частью проекта стала презентация популярной песни поп-дивы Айгюн Кязимовой S.O.S в новом формате. В новой интерпретации песни Кязимова призывает всех раскрыть свою индивидуальность, повторяя слоган бренда «Будь такой, какой хочешь быть». Обратите внимание, что месседж «Будь смелой» также отражает философию бренда.

Особый колорит рекламному ролику придал безупречный образ и исполнение поп-дивы, которая стала амбассадором бренда, а не только лицом кампании. Кроме того, с большим интересом была встречена адаптация названия хита поп-дивы S.O.S. Так, в рекламном ролике Кязимова призывает всех своих поклонников выбирать Olivia.

Стоит отметить, что всего за одну неделю видео было посмотрено более 1,5 миллиона раз. Более того, об этом народная артистка сама рассказала в своих официальных аккаунтах в социальных сетях. Под постом было написано множество интересных комментариев относительно новой версии песни.

Более подробную информацию о новых кампаниях, текущих предложениях можете найти на официальных страницах сети магазинов Olivia.

Представляем вашему вниманию новую версию песни S.O.S, переписанной специально для Olivia.

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Публикация от Olivia Beauty&Care (@olivia.azerbaijan)

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