USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Ливан в огне. Израиль бомбит «Хезболлу»
Новость дня
Ливан в огне. Израиль бомбит «Хезболлу»

Грузинская элита попала под санкции

12:11 1093

США ввели персональные санкции против Грузии. Под ограничения попали более 60 граждан страны, в том числе представители МВД и группировки, которую считают причастной к подавлению недавних протестов против закона «об иноагентах».

Правящая партия Грузии увязала санкции с грядущими парламентскими выборами и назвала их «вмешательством в избирательный процесс».

Ранее ЕС пригрозил лишить Грузию безвизового режима в ответ на «антидемократические действия грузинских властей и его антизападную риторику».

В правящей «Грузинской мечте» уже заявили, что санкции перед выборами являются «вмешательством в избирательный процесс».

«На сайте Госдепартамента 16 сентября была опубликована информация, что департамент казначейства без каких-либо доказательств и аргументов ввел санкции против руководителя Департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя.

Также Госдепартамент сообщил о введении визовых ограничений для высокопоставленных должностных лиц правительства и муниципалитетов, членов парламента и членов их семей. В предвыборный период подобные действия иностранного государства представляют вмешательство в предвыборный процесс и попытку влияния на волю избирателей», - говорится в заявлении представителя партии.

Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди фото; обновлено 12:45
12:45 8843
Операция «Ы» по-израильски и другие приключения иранской разведки
Операция «Ы» по-израильски и другие приключения иранской разведки главная тема; все еще актуально
19 сентября 2024, 18:40 7722
Экс-депутата Гусейна Абдуллаева обвиняют в легализации миллионов манатов
Экс-депутата Гусейна Абдуллаева обвиняют в легализации миллионов манатов haqqin.az из зала суда
11:15 2766
Казань брал, БРИКС не брал
Казань брал, БРИКС не брал горячая тема; все еще актуально
19 сентября 2024, 20:02 6879
В России знали о подготовке к Курской операции
В России знали о подготовке к Курской операции The Guardian
11:59 2237
Десятки тысяч азербайджанцев ожидает депортация
Десятки тысяч азербайджанцев ожидает депортация наш обзор
10:04 8126
Кремлевские агенты за Трампа. Почему?
Кремлевские агенты за Трампа. Почему? главный вопрос; все еще актуально
01:15 4044
Проблемы в торговле Азербайджана с Россией. Самир Шарифов возвращается из Москвы
Проблемы в торговле Азербайджана с Россией. Самир Шарифов возвращается из Москвы наша аналитика
19 сентября 2024, 18:10 9372
Адмирал Моисеев готов к ядерной войне
Адмирал Моисеев готов к ядерной войне
01:35 6991
Успех украинской армии в Курске: Российские войска попали в котел
Успех украинской армии в Курске: Российские войска попали в котел обновлено 01:28
01:28 14881
Харрис вооружена, а Трамп нет
Харрис вооружена, а Трамп нет наша корреспонденция
19 сентября 2024, 16:20 4345

ЭТО ВАЖНО

Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди фото; обновлено 12:45
12:45 8843
Операция «Ы» по-израильски и другие приключения иранской разведки
Операция «Ы» по-израильски и другие приключения иранской разведки главная тема; все еще актуально
19 сентября 2024, 18:40 7722
Экс-депутата Гусейна Абдуллаева обвиняют в легализации миллионов манатов
Экс-депутата Гусейна Абдуллаева обвиняют в легализации миллионов манатов haqqin.az из зала суда
11:15 2766
Казань брал, БРИКС не брал
Казань брал, БРИКС не брал горячая тема; все еще актуально
19 сентября 2024, 20:02 6879
В России знали о подготовке к Курской операции
В России знали о подготовке к Курской операции The Guardian
11:59 2237
Десятки тысяч азербайджанцев ожидает депортация
Десятки тысяч азербайджанцев ожидает депортация наш обзор
10:04 8126
Кремлевские агенты за Трампа. Почему?
Кремлевские агенты за Трампа. Почему? главный вопрос; все еще актуально
01:15 4044
Проблемы в торговле Азербайджана с Россией. Самир Шарифов возвращается из Москвы
Проблемы в торговле Азербайджана с Россией. Самир Шарифов возвращается из Москвы наша аналитика
19 сентября 2024, 18:10 9372
Адмирал Моисеев готов к ядерной войне
Адмирал Моисеев готов к ядерной войне
01:35 6991
Успех украинской армии в Курске: Российские войска попали в котел
Успех украинской армии в Курске: Российские войска попали в котел обновлено 01:28
01:28 14881
Харрис вооружена, а Трамп нет
Харрис вооружена, а Трамп нет наша корреспонденция
19 сентября 2024, 16:20 4345
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться