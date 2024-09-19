Грузинская элита попала под санкции

США ввели персональные санкции против Грузии. Под ограничения попали более 60 граждан страны, в том числе представители МВД и группировки, которую считают причастной к подавлению недавних протестов против закона «об иноагентах».

Правящая партия Грузии увязала санкции с грядущими парламентскими выборами и назвала их «вмешательством в избирательный процесс».

Ранее ЕС пригрозил лишить Грузию безвизового режима в ответ на «антидемократические действия грузинских властей и его антизападную риторику».

В правящей «Грузинской мечте» уже заявили, что санкции перед выборами являются «вмешательством в избирательный процесс».

«На сайте Госдепартамента 16 сентября была опубликована информация, что департамент казначейства без каких-либо доказательств и аргументов ввел санкции против руководителя Департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя.

Также Госдепартамент сообщил о введении визовых ограничений для высокопоставленных должностных лиц правительства и муниципалитетов, членов парламента и членов их семей. В предвыборный период подобные действия иностранного государства представляют вмешательство в предвыборный процесс и попытку влияния на волю избирателей», - говорится в заявлении представителя партии.