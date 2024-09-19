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Для любителей путешествовать осенью

заявление Бакинского аэропорта
12:20 1108

Международный аэропорт Гейдар Алиев предлагает пассажирам возможность путешествовать более чем по 80 направлениям в осенние месяцы. Из Бакинского аэропорта осуществляются прямые рейсы во многие популярные города мира через 38 иностранных авиакомпаний, 18 из которых — бюджетные, говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Для тех, кто хочет насладиться культурными и историческими красотами осени, предлагаются рейсы в такие ключевые туристические города Европы, как Париж, Рим, Милан, Вена, Лондон, Барселона, Франкфурт, Берлин, Прага, Будапешт, Рига и другие. Тем, кто предпочитает теплые солнечные дни, доступны полеты в популярные морские курорты, такие как Дубай, Абу-Даби, Шарджа и Шарм-эль-Шейх. Пассажиры, желающие исследовать культуру и природу Азии, могут отправиться в увлекательные направления, такие как Пекин, Урумчи, Исламабад, Карачи, Лахор, Дели и Мумбаи.

Кроме того, осенью из Бакинского аэропорта продолжаются рейсы в Стамбул, Анкару, Измир, Трабзон, Алматы, Астану, Ташкент, Москву, Санкт-Петербург, Тбилиси и другие популярные города. Эти направления предлагают широкий выбор возможностей как для туристических, так и для деловых поездок.

Международный аэропорт Гейдар Алиев, стремясь обеспечить комфорт пассажиров, предлагает современные услуги, включая удобные пересадки и широкую маршрутную сеть. Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки и бронировать авиабилеты на официальных сайтах авиакомпаний. Это обеспечит доступность билетов и позволит воспользоваться более выгодными ценами.

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