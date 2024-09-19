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Ильхам Алиев на открытии комплекса Имарет в Агдаме

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12:23 1332

19 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после восстановления комплекса Имарет в городе Агдаме.

Как сообщает официальный сайт главы государства, министр культуры Адиль Керимли проинформировал главу государства о проделанной работе.

Отметим, что одним из историко-архитектурных сооружений в Агдамском районе, подвергшихся армянскому вандализму, является дворец основателя Карабахского ханства Панахали-хана. Этот историко-архитектурный памятник XVIII века является одним из первых поместий ханской династии. В отличие от других ханских дворцов, построенных на территории Азербайджана, дворец представлял собой роскошную резиденцию. Как и другие историко-культурные и религиозные памятники на оккупированных территориях, здание Панахали-хана также подверглось осквернению и вандализму со стороны армян.

В комплексе Имарет находятся могилы основателя Карабахского ханства Панахали-хана и правивших ханством в различные годы Ибрагимхалил-хана, его сына, последнего правителя Карабаха Мехдигулу-хана, а также дочери Мехдигулу-хана – выдающейся поэтессы, художницы Хуршидбану Натаван. На этом кладбище также похоронены и другие выдающиеся личности из рода карабахских ханов. После оккупации города Агдама кладбище подверглось армянскому вандализму. Усыпальница Ибрагимхалил-хана и надгробный памятник Хуршидбану Натаван также были разрушены армянскими вандалами.

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева в 2023 году в Агдамском комплексе Имарет были начаты реставрационные работы и археологические исследования с участием местных и зарубежных специалистов. Комплекс площадью 3,3 гектара состоит из построек, предусмотренных для проведения церемоний, усыпальниц, исторического кладбища, конного комплекса для презентации карабахских скакунов и центра для посетителей.

В созданном в комплексе Парке карабахских скакунов планируется проведение аукционов известных во всем мире карабахских скакунов. В то же время здесь предусматривается организовывать тренировки и шоу-программы с участием лошадей.

Глава нашего государства посмотрел карабахских скакунов.

Было сообщено, что на историческом кладбище, расположенном на территории комплекса площадью 6 тысяч квадратных метров, продолжается второй этап археологических исследований. В результате проведенных исследований были выявлены новые исторические факты.

Было отмечено, что Агдамский комплекс Имарет уже открыт для посетителей. Приезжающие в комплекс гости и туристы могут воспользоваться услугами созданного здесь парка, центра для посетителей, музея и кафе.

Сообщается, что до оккупации вокруг комплекса была зеленая зона с разными видами деревьев. Во время оккупации здесь, как и на других наших территориях, враг осуществил экологический террор. Были уничтожены четыре древних платана и другие деревья.

Президент Ильхам Алиев посадил дерево на месте тех исторических платанов.

В заключение было сделано фото на память.

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