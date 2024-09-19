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Украина просит Румынию сбивать российские беспилотники

12:27 512

Украина попросила Румынию помочь в перехвате российских дронов и ракет, которые бьют по энергетической инфраструктуре страны и падают вблизи украинских АЭС.

Андрей Сибига и премьер-министр Румынии Марчел Чолаку

«Я хотел бы попросить наших румынских партнеров проанализировать возможность сбивания российских беспилотников и ракет вблизи воздушного пространства Румынии», — сказал глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Бухарест.

Он также поблагодарил румынские власти за решение передать Киеву систему ПВО Patriot. «Сегодня мы защищаем не только Украину, но и Европу. У нас есть многочисленные случаи нарушения российскими ракетами или беспилотниками воздушного пространства стран НАТО. Именно поэтому эта система, особенно с приближением зимы, позволит нам усилить наши оборонные возможности», — отметил Сибига.

С начала войны в Украине на территории Румынии не раз находили фрагменты российских беспилотников. Последний раз это произошло в начале сентября. Тогда на перехват вошедшего в воздушное пространство страны дрона в воздух поднимали два истребителя F-16.

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