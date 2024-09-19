Захарова не находит себе места: Франция не уважает Армению!

Заявления главы МИД Франции Стефана Сежурне, сделанные в Ереване в адрес России, «бездарны и глупы». Более того, это свидетельствует о «неуважении к Армении». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Ереване Сежурне обвинил РФ в попытках оказать давление на Армению, пообещал развивать военно-технические связи с Ереваном.

«Вызывает удивление, что наши союзники, наши друзья, братья, партнеры, соседи, я имею в виду политическое руководство, официальных лиц и представителей общественности в Армении, на это не реагируют», - сказала Захарова.

По ее словам, «это было сказано на просторах Армении, если бы кто-нибудь такое заявил в отношении друзей России, тех людей, которые им помогают, мало того, в отношении той страны, которая регулярно заступалась за дружеский народ, жертвуя своими жизнями, Москва нашла бы возможность одернуть таких деятелей».

Захарова добавила, что «в России напомнили бы о том, что история не допускает подобного уничижительного отношения к ней третьих субъектов».

«Что тут комментировать, абсолютно бездарный в дипломатии деятель, который в очередной раз проявил свою бездарность, незнание истории и традиций», - сказала она.

Захарова подчеркнула, что «западные страны не имеют иной повестки к этому региону, кроме разрушительной». Им нужно, добавила она, «только сталкивание стран региона»: Запад «не помогает в развитии, решении проблем, не готов ложиться на амбразуру, чтобы развести конфликтующие стороны. Он готов только сталкивать, стравливать, унижать и оскорблять».