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Ливан в огне. Израиль бомбит «Хезболлу»

У Лаврова предупредили Молдову

12:47 1252

Москва призывает руководство Молдовы отказаться от шагов, которые могут превратить эту страну в участника «конфликта на Украине», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Руководство Молдавии продолжает безответственные игры, способные привести к трагическим последствиям в вопросах безопасности. Недавно появилась информация о планах Румынии перенаправить в Молдавию для последующего размещения на аэродроме Маркулешты полученную Бухарестом мобильную станцию по техническому обслуживанию истребителей F-16», - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, эксперты расценивают эту информацию как «еще одно подтверждение того, что в Кишиневе готовят почву для предоставления аэродромной инфраструктуры Молдавии для размещения самолетов, передаваемых Западом для нужд Вооруженных сил Украины».

«Одновременно активно идет процесс милитаризации Молдавии, в который вовлечен целый ряд западных государств, включая Германию, Францию, Польшу, страны Прибалтики. В очередной раз решительно призываем Кишинев воздерживаться от безответственных шагов, которые могут превратить Молдавию в участника конфликта на Украине», - заявила Захарова.

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