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Умершего владельца Harrods обвинили в изнасилованиях

13:10 1255

Пять бывших сотрудниц знаменитого лондонского универмага Harrods обвинили его бывшего владельца Мохаммеда аль-Файеда в изнасилованиях. Об этом сообщает BBC, который провел собственное расследование.

В целом более 20 женщин, в основном бывших сотрудниц Harrods, заявили о сексуальных домогательствах с его стороны.

Миллиардер Мохаммед аль-Файед умер в прошлом году в возрасте 94 лет. На тот момент его состояние оценивалось The Times в £1,7 млрд ($2,3 млрд). Он владел Harrods с 1985 по 2010 год, сейчас универмаг принадлежит катарскому суверенному фонду Qatar Investment Authority. Сын Мохаммеда аль-Файеда Доди считался любовником принцессы Дианы и погиб вместе с ней в автомобильной катастрофе в 1997 году.

BBC приводит свидетельства нескольких женщин о том, как после поздних смен в Harrods их приглашали в роскошный лондонский дом Мохаммеда аль-Файеда под предлогом, что это нужно для их безопасности поздним вечером и что там им выделят комнату на ночь. Однако, по их рассказам, на самом деле их приводили в квартиру миллиардера, который начинал домогаться, обнимал, пытался целовать, а нескольких изнасиловал. Сообщается, что в некоторых случаях домогательства и изнасилования происходили во время зарубежных поездок Мохаммеда аль-Файеда, в том числе на его вилле в пригороде Парижа и в принадлежащем ему парижском отеле Ritz.

BBC также цитирует других сотрудников Harrods, по словам которых обращение Мохаммеда аль-Файеда с женщинами было широко известно в универмаге: он часто высматривал молодых сотрудниц в залах, а потом переводил их работать в свой офис.

В расследовании BBC также отмечается, что тогдашнее руководство Harrods не препятствовало действиям владельца и даже покрывало их. Нынешнее руководство универмага уже заявило, что «потрясено» этой информацией, и принесло извинения за поведение бывшего владельца, заявив, что «Harrods сейчас совершенно другая организация».

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