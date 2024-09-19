Глава Генштаба Керим Велиев встретился с генералом Портолано

Начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев в рамках своего визита в Италию встретился с генеральным директором по вооружению генерал-лейтенантом Лучано Портолано.

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, генерал-полковник К.Велиев поздравил генерал-лейтенанта Л.Портолано с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Италии, пожелал ему успехов в новой должности.

На встрече было обсуждено дальнейшее расширение военно-технического сотрудничества между двумя странами и ряд других вопросов. Стороны выразили уверенность в дальнейшем продолжении успешного сотрудничества.

Затем азербайджанской военной делегации, посетившей Командование совместных операций Италии, была представлена подробная информация о деятельности командования.