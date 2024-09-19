Украина отвоевала часть территории в Покровске

Геолокационные кадры за 19 сентября свидетельствуют, что ВС РФ недавно продвинулись к дачным районам к западу от Глубокого (на север от Харькова) и вдоль Травянского водохранилища, говорится в отчете Института изучения войны.

Также российская армия незначительно продвинулась в западной Макеевке Луганской области, юго-восточнее Северска и севернее Часов Яра в Донецкой области.

Геолокационные кадры за 19 сентября демонстрируют, что ВСУ недавно немного продвинулись юго-восточнее Мариновки (юго-восточнее Покровска и северо-восточнее Селидово).