Путин готовится напасть на страны Балтии?

Российские власти готовят общественное мнение к возможному нападению на страны Балтии под предлогом защиты Калининградской области - российского анклава на северо-западе Европы, окруженного странами НАТО. О такой подготовке свидетельствуют заявления президента Владимира Путина на встрече с главами регионов, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Разговаривая по видеосвязи с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных, которому ЦИК присудил победу на сентябрьских выборах с результатом 76,94% голосов, Путин заявил о наличии «проблем» у региона, где проживают более миллиона человек.

«После того как она (Калининградская область — ред.) стала анклавом Российской Федерации, возник ряд проблем, которые, безусловно, можно и обязательно нужно решать», — сказал Путин.

«Нужно стремиться к тому, чтобы это не только был наш форпост и крепость на западных рубежах Отечества, но чтобы Калининградская область была органично вписана в жизнь всей страны, чтобы она чувствовала, что является частью большого государства», — подчеркнул президент.

Он добавил, что «не должно быть никаких барьеров в передвижении людей», а сама область должна быть «органичной частью Российской Федерации».

Заявления Путина «нацелены на внутреннюю аудиторию» и могут свидетельствовать о том, что он «готовит почву для будущей агрессии против стран Балтии под предлогом защиты Калининградской области», пишет ISW.