Напряженность между Ираном и Россией нарастает. Соратник Раиси обвиняет

На фоне беспрецедентного накала страстей в отношениях между Ираном и Россией, вызванных расхождениями позиций сторон по «Зангезурскому коридору», секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу совершил 17 сентября неожиданный визит в Иран. По пути из Северной Кореи на родину Шойгу сделал остановку в Тегеране, чтобы лично передать президенту Ирана Масуду Пезешкиану письмо от президента России Владимира Путина перед его поездкой в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Иранские источники утверждают, что в этом письме Путин напомнил Пезешкиану о соглашениях между Ираном и Россией, достигнутых при президенте Ибрагиме Раиси.

Шойгу также встретился с исполняющим обязанности секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, с которым уже встречался несколько дней назад в Санкт-Петербурге, и, как сообщает полуофициальное иранское агентство Mehr, которому заявил, что Россия поддерживает политику Ирана в отношении «Зангезурского коридора», а также остается приверженной соглашениям, достигнутым ранее по этой теме с Ираном. О каких именно соглашениях идет речь, Mehr не уточняет. Сопоставляя заявления по «Зангезурскому коридору», сделанные Шойгу на встречах с Ахмадианом в Санкт-Петербурге, а затем в Тегеране, наблюдатели приходят к выводу, что секретарь Совета безопасности России, вероятно, пытается по возможности смягчить напряженность в российско-иранских отношениях, возникшую из-за заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, сделанного 19 августа в Баку. Насколько успешной в этом плане была миссия Шойгу, сказать трудно, поскольку конкретные аспекты политики Тегерана в отношении «Зангезурского коридора» не уточняются.

Как известно, в создании транспортных связей между Азербайджаном и Нахчываном Иран видит прямую угрозу своим национальным интересам, полагая, что при таком раскладе Исламская Республика теряет границу с Арменией и, соответственно, «окно в Европу». Помимо этого, в Тегеране рассматривают «Зангезурский коридор» как реальную угрозу «объединения тюркского мира», а также не хотят терять контроль над своими транспортными связями с Нахчываном, сформировавшимися за последние тридцать лет. В то же время представители иранского руководства неоднократно заявляли, что Исламская Республика не против открытия коммуникаций через Зангезур, но при условии, что коммуникации эти будут находиться под контролем армянских, а не российских пограничников. И в этой связи возникает резонный вопрос: что же все-таки стоит за уверениями Шойгу о согласии Москвы с позицией Ирана? Учитывая интересы России на Южном Кавказе, куда входит также контроль над транспортными коммуникациями, которые в будущем станут частью Срединного коридора, вряд ли стоит буквально рассматривать слова секретаря Совета безопасности РФ. Из чего следует, что разногласия по коридору между Тегераном и Москвой никуда не делись. Просто в России в преддверии очередного саммита БРИКС их решили слегка подретушировать. Эксперт по российско-иранским отношениям Рухулла Модаббер, специализирующийся на тематике Западной Азии, отметил в интервью изданию The Cradle, что Иран не допустит изменения своих «двухтысячелетних северных границ» с Арменией. По его словам, ни Россия, ни кто-либо другой не сможет отделить Иран от Армении.

А по мнению Мохаммада Джамшиди, близкого соратника покойного президента ИРИ Ибрагима Раиси и бывшего заместителя главы администрации президента по политическим вопросам, для Ирана деблокада «Зангезурского коридора» станет геополитической, экономической и даже идентичной угрозой. «Вот почему правительство, возглавляемое покойным президентом Раиси, смогло не допустить открытия этого маршрута», - отметил Джамшиди. В свою очередь, Эхсан Азизи, владелец транспортной компании, действующей на Южном Кавказе и в России, считает, что сопротивление Ирана проекту «Зангезурского коридора» имеет сугубо экономические основания, поскольку его открытие значительно уменьшит транзитные доходы Исламской Республики. Ибо, по словам Азизи, отсутствие маршрутов между Азербайджаном и Нахчываном вынуждает азербайджанские, турецкие, армянские и российские компании платить пошлины за использование иранских дорог. «Еще одной проблемой являются санкции против Ирана в страховой и банковской сфере, - отметил Азизи. - На грузы, которые проходят через Иран, страховые компании не выдают полисы. Соответственно для иностранных компаний — это дополнительные расходы». Однако довод Азизи опровергает Мохаммад Джамшиди, заявляя, что «банковские или страховые вопросы не являются препятствием». Бывший замглавы администрации президента ИРИ утверждает, что Иран уже предпринял шаги по снижению торговых издержек, включая унификацию тарифов, и подчеркивает, что опасения Ирана носят не экономический, а геополитический и стратегический характер.

В этой связи весьма любопытна реплика Рухуллы Модаббера, напомнившего, что «в течение последних трех десятилетий Иран был необыкновенно щедр, предоставив азербайджанцам возможность добираться до Нахчывана через Иран совершенно бесплатно» По мнению Джамшиди, крайне нервная реакция иранских СМИ по вопросу «Зангезурского коридора» — это «новый проект, призванный помешать правительству президента Масуда Пезешкиана сблизиться с Россией». В этом плане показательна реакция Модаббера, который хвалит Москву за то, что русские не попались «в ловушку иранских СМИ, изо всех сил пытающихся посеять раздор между Тегераном и Москвой». Как объясняет эксперт по российско-иранским отношениям, «Иран продвигает альтернативный проект «Аразского коридора», (по иранскому берегу реки Араз – ред.) в то время, как Россия поддерживает маршрут, проходящий через Сюник. У них (Москвы и Тегерана – ред.) больше общих интересов, чем различий. Следовательно, относительно Зангезура они могут прийти к общему знаменателю». Мохаммад Джамшиди также считает, что никакого ирано-российского раскола не существует, а есть всего лишь «недоразумение, которое прояснилось».