Эхо взрывов в Ливане: главу производителя пейджеров вызывают на допрос

17 сентября множество пейджеров сдетонировало практически одновременно в разных районах Ливана, в результате ЧП погибли 12 человек, в том числе двое детей, в больницы с ранениями доставлены 2,8 тыс. человек. По сообщениям некоторых СМИ, их производством могла заниматься тайваньская компания.

По информации телеканала, пока Сюй Цингуан проходит по делу в качестве свидетеля. Предварительное расследование показало, что корпус и компоненты взорвавшихся пейджеров «не имеют ничего общего с компанией Golden Appolo», на них лишь находится лицензированная маркировка компании.

Сам председатель правления компании утверждал, что его фирма не имеет отношения к взорвавшимся моделям пейджеров AR-924, так как они якобы были произведены и проданы венгерской компанией BAC.

Сюй Цингуан подчеркнул, что продажа права на использование маркировки Gold Appolo не противоречит законодательству, у компании «не было никаких оснований отказываться от прибыли». Издание уточняет, что проверка также была проведена в офисе компании, никаких нарушений при этом выявлено не было.

20 сентября глава экономического ведомства местной администрации Тайваня Го Чжихуэй заявил, что взорвавшиеся в Ливане пейджеры не были произведены на Тайване. При этом местные судебные органы уже начали разбирательство при «полной поддержке» органов исполнительной власти острова.