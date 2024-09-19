Турция отказалась от «Мира»

«Решение об этом принимается на уровне правительства, к нам поступает постановление, которому мы, в свою очередь, следуем. Такого решения нет», — пояснил собеседник агентства. Также, по его словам, госбанки до сих пор не получили каких-либо указаний по решению проблем с банковскими переводами между Турцией и Россией.

Ранее вице-мэр Анкары Эмре Доган заявил, что он хочет предложить турецкому правительству возобновить работу российской платежной системы в стране. Карты «Мир» принимали пять турецких банков, но они прекратили их обслуживание из-за угрозы вторичных санкций. В феврале 2024 года Минфин США ввел санкции против оператора «Мира» — Национальной системы платежных карт. После этого все «дружественные» страны перестали принимать российские карты.

С начала этого года турецкие банки стали отказываться работать с платежами из России. Российские власти пытались договориться с Анкарой, однако к началу осени почти все банки Турции решили отказаться от обслуживания сделок, связанных с Россией и Беларусью, говорил знакомый с ситуацией источник российских журналистов.

По его словам, платежи для российских компаний уже прекратили все кредитные организации Турции с иностранным участием, а теперь к ним намерены присоединиться государственные и частные банки, у которых нет зарубежных партнеров.