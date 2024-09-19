Медосмотры Минздрава в Зангилане по раннему выявлению легочных заболеваний

Министерство здравоохранения в рамках программы «Великое возвращение» продолжает цикл мероприятий на освобожденных от оккупации территориях с целью проведения комплексного медицинского обследования местного населения, связанного с выявлением различных заболеваний, предоставления медицинских консультаций.

Очередное подобное мероприятие, организованное Минздравом, состоялось 20 сентября в селы Агалы Зангиланского района. В ходе акции медперсонал Научно-исследовательского института легочных заболеваний Министерства здравоохранения оказал медицинские услуги населению района. Инструментально-диагностические обследования проводились в специально оборудованной мобильной клинике института. Клиники, оснащенные полным комплектом медицинского оборудования, благодаря модульному принципу построения оборудования можно использовать для различных целей. Так, эти клиники применяются для оказания помощи населению, проживающему в отдаленных районах, начиная от различных диагностических процедур до оказания первичной медицинской помощи.

В ходе акции пульмонолог, фтизиатр, аллерголог, кардиолог, врач лучевой диагностики, радиолог и врач-лаборант НИИ легочных заболеваний с использованием различных инструментально-диагностических методов провели флюорографию легких, электрокардиографию, эхокардиографию, УЗИ-обследование, спирометрию и анализ на газы артериальной крови. Также проводились специализированные обследования на туберкулез (анализ мокроты и кожные пробы для диагностики латентной туберкулезной инфекции). По результатам обследований лицам, у которых выявлены проблемы со здоровьем, даны медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.