Кремль о передаче Крыма под мандат ООН

Предложение о передаче Крыма под мандат ООН для дальнейшего проведения повторного референдума о его статусе является «абсурдом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то», - сказал он.

Ранее с соответствующей инициативой выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он отметил, что полуостров «символически важен для России» и «стратегически важен для Украины».

Вчера в МИД Украины, комментируя предложение, заявили, что территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов.