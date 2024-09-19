Кремль о передаче Крыма под мандат ООН
Предложение о передаче Крыма под мандат ООН для дальнейшего проведения повторного референдума о его статусе является «абсурдом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то», - сказал он.
Ранее с соответствующей инициативой выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он отметил, что полуостров «символически важен для России» и «стратегически важен для Украины».
Вчера в МИД Украины, комментируя предложение, заявили, что территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов.