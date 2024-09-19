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Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...

Ульвия Худиева, собкор
14:32 5129

Тринадцатилетний подросток, сбежавший из детского дома №3, подведомственного Агентству социальных услуг, уже восемь дней ночует на улице. Ребенок, представившийся как Рамал, рассказал журналистам, что его били и унижали в указанном учреждении.

По его словам, детей там избивают и оскорбляют в местах, где нет камер — в коридорах и туалетах. Причем особенно часто это поручают старшим детям: «Я не хочу там оставаться, нас бьют каждый день. Показывают непристойные вещи. В детском доме был мальчик по имени Эльвин. По приказу учителя он нанес травмы другому ребенку. Воспитательница по имени Илаха сбросила троих детей со второго этажа...».

Сбежавший из детского дома Рамал утверждает, что детей там били и унижали

Рамал утверждает, что детей каждый день кормили макаронами и сухим хлебом, а в мясных блюдах находили черви: «Есть это невозможно. У детского дома недавно появился новый директор по имени Гюнай. Но ничего не изменилось».

По словам подростка, он сбежал из детского дома после того, как оскорбили его мать. Охранников на месте не было — они разговаривали в коридоре.

Отметим, что сюжет о подростке, сбежавшем из детского дома №3, был продемонстрирован также в одной из передач на ARB TV.

Это не первое подобное обвинение в адрес детского дома №3. В прошлом году один из проживавших там подростков в своем видеообращении пожаловался на питание. Подросток по имени Мухаммед утверждал, что все качественные продукты, включая фрукты и молоко, сотрудники учреждения забирали себе домой, а детям доставались только «кости и сухой хлеб». После публикации этого видео директор детского дома Махбуба Гусейнова была уволена. Сообщалось, что Мухаммед, родившийся в 2006 году, в 2020 году проходил лечение в Республиканской психиатрической больнице с диагнозом «эмоциональное и поведенческое расстройство». После публикации видео его снова отправили в больницу. Однако ныне бывший главврач медицинского учреждения Агагасан Расулов заявил, что никаким психическим расстройством ребенок не страдает.

Это не первое подобное обвинение в адрес детского дома №3

Также ходили слухи, что среди сотрудников детского дома есть лица, которые, будучи недовольны руководством, манипулируют детьми. Они намеренно привлекают последних на свою сторону и дают им возможность делать подобные заявления, обещая что-нибудь взамен.

Сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланлы сообщил haqqin.az, что Рамал был переведен в другой детский дом. На основании его заявлений началось расследование.

Получить комментарии от детского дома не удалось.

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