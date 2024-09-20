Транспортная стратегия Азербайджана: два геополитических инструмента влияния
Азербайджан за последние годы значительно укрепил свою роль как важный транзитный узел на пересечении глобальных торговых путей. Благодаря последовательной политике президента Ильхама Алиева страна усиливает свое участие в ключевых международных транспортных проектах.
Азербайджан, воспользовавшись своим стратегическим географическим положением, активно инвестировал в создание моста между Азией и Европой. Несмотря на отсутствие выхода к открытому морю, страна превратилась в один из ключевых международных транспортных узлов. Азербайджан создал диверсифицированную сеть железных дорог, которая обеспечивает для стран региона возможности для транзита.
Одним из центральных элементов этой стратегии является развитие железнодорожной сети, в частности, Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и в целом Срединного коридора.
Срединный коридор: транзитный прорыв Азербайджана
Срединный коридор, который проходит через Азербайджан, стал важной альтернативой для торговли между Азией и Европой, предлагая более короткий и стабильный маршрут. Этот проект активно поддерживается международным сообществом, в том числе обсуждается на уровне ООН. Он связывает Китай с Европой через Центральную Азию, Каспийское море и Турцию, открывая для Азербайджана новые экономические перспективы.
В настоящее время ведется работа по реализации дорожной карты по устранению «узких мест» и развитию Срединного коридора до 2027 года между Азербайджаном, Казахстаном, Турцией и Грузией, что позволит увеличить пропускную способность этого маршрута до 10 млн тонн в год.
Растущий интерес к данному транзитному маршруту находит подтверждение в объемах грузоперевозок по Срединному коридору, которые ежегодно растут. Так в этом году они уже выросли на 63%, превысив 2,5 млн тонн и достигнув почти всего прошлогоднего объема. Ожидается, что к концу года объем грузоперевозок достигнет 4,2 млн тонн.
По прогнозам Всемирного банка, объем грузовых перевозок по Срединному коридору к 2030 году может увеличиться в три раза по сравнению с 2021 годом и достичь 11 млн тонн. Ожидается, что к 2030 году объем контейнерных грузоперевозок достигнет 4,074 млн тонн, что в 2,5 раза выше показателя 2021 года.
Если в первые дни начала грузоперевозок по Срединному коридору принималось 10 контейнерных поездов в месяц, то в августе текущего года это количество достигло 40 поездов.
В чем интерес Китая?
Китай хочет увеличить объем грузов, отправляемых по Срединному коридору. И в марте 2024 года из китайского порта Сиань в Баку был доставлен первый контейнерный поезд всего за 11 дней. В июне этого года был отправлен первый тестовый контейнерный блок-поезд из Ляньюньгана, одного из крупнейших морских портов на востоке Китая. Отметим, что в порту Ляньюньгана осуществляется прием и отгрузка продукции не только китайского происхождения, но и товаров, произведенных в Южной Корее и Японии. Достигнутые соглашения еще раз доказывают, что грузовые операции, осуществляемые через Азербайджан, могут сблизить все страны региона и обеспечить более быструю и эффективную доставку грузов в Европу не только из Китая, но и из стран Дальнего Востока в целом. Присоединение Японии и Южной Кореи к этому маршруту значительно повысит привлекательность и грузооборот Срединного коридора. Другими словами, достигнутые в Китае соглашения демонстрируют успешную реализацию стратегии АЖД по выходу на новые рынки.
Число блок-поездов, отправляемых из Китая, уже превышает ожидания. В этом году через коридор прошло 212 блок-поездов, а к концу года их число превысит 300, что составляет около 30 тысяч TEU (эквивалент двадцатифутовых контейнеров), или почти 420 тысяч тонн грузов.
В следующем году планируется отправлять по коридору 50 блок-поездов в месяц.
За последние годы с целью обеспечения работы Срединного коридора между железнодорожными администрациями Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции, в том числе и в рамках соответствующей ассоциации было налажено эффективное сотрудничество. В целях оптимизации перевозок стратегических грузов железные дороги Азербайджана, Грузии и Казахстана создали Службу среднесрочного планирования. В рамках реализации дорожной карты на 2022–2027 годы будет обеспечено синхронное устранение узких мест на территориях Азербайджана, Турции и Казахстана и развитие Срединного коридора. Кроме того, для управления транзитными грузами железные дороги Азербайджана, Грузии и Казахстана создали совместное предприятие Middle Corridor Multimodal LLC (недавно к числу учредителей присоединилась и китайская сторона), а с Грузией было создано СП BTKI Railways LLC для координации грузоперевозок по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. В последние годы также активными темпами ведутся работы по цифровизации маршрута. Эти достижения стали возможны благодаря тесному сотрудничеству между странами.
Грузопотоки будут расти
Однако происходящие в мире геополитические изменения увеличивают спрос на перевозку грузов не только из Китая в Европу через Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, но и делает необходимым диверсификацию маршрутов по Срединному коридору.
В целом, динамика глобальных логистических рынков продолжает меняться, и в ближайшие годы ожидается еще больший рост грузопотоков между Китаем и Европой и в обратном направлении. В 2022 году под влиянием геополитических событий транзитные перевозки по Срединному коридору продемонстрировали серьезный рост.
В 2023 году появились пессимистические прогнозы снижения транзитных перевозок, что было связано с возобновлением активного использования Северного маршрута, снижения стоимости морских перевозок и временной приостановки грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Однако, несмотря на все эти вызовы, объем грузоперевозок в Азербайджане в 2023 году практически сохранился на уровне предыдущего года, что свидетельствует о тенденции продолжающегося роста. Например, контейнерные перевозки в стране выросли примерно на 30% в TEU по сравнению с 2022 годом, и ожидается, что в текущем году эти показатели сохранятся минимум на том же уровне.
Прогнозируемый рост грузопотоков между Китаем и Европой требует создания новой инфраструктуры и диверсификации транспортных маршрутов. Такое расширение уже происходит как на западной, так и на восточной стороне Каспийского моря.
На западной стороне Каспия, помимо линии БТК, ведутся работы по созданию железнодорожной линии Баку-Нахчыван-Карс, которая станет еще одной ветвью Срединного коридора. Ожидается, что соединение Срединного коридора с коридором Север-Юг также расширит транзитные возможности для Азербайджана и его партнеров.
На восточной стороне Каспия грузы следуют из китайского города Кашгар по автомобильной дороге через Кыргызстан с подключением к железной дороге в Андижане в Узбекистане. Недавно Китай, Кыргызстан и Узбекистан договорились о строительстве железнодорожной линии на этом участке, завершение которой запланировано на ближайшие годы. Эта линия откроет новые возможности для стран региона, таких как Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Пакистан, и имеются потенциальные возможности для соединения с Срединным и Трансафганским коридорами.
Уже возникла потребность в перевозке грузов из Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана по территории Азербайджана, Грузии и Турции через южное крыло Транскаспийского транспортного коридора Восток-Запад как продолжение Срединного коридора. Европейские страны также проявляют интерес к центральноазиатским рынкам. В этих условиях по инициативе Азербайджанских железных дорог будет создана Международная ассоциация «Евразийский транспортный маршрут» (ЕТМ) для улучшения транспортных услуг, повышения тарифной доступности и координации железнодорожных и морских перевозок. В связи с этим 19–20 сентября в Баку состоялась консультационная встреча глав железнодорожных администраций.
Региональная диверсификация маршрутов
Как известно, до сих пор были достигнуты определенные соглашения и прогресс в перевозке грузов по другим маршрутам с Востока на Запад. В настоящее время используется автомобильная дорога от города Андижан в Узбекистане через Кыргызстан до города Кашгара в Китае. Также существует автомобильная дорога от столицы Таджикистана Душанбе до Китая.
Ожидается, что по новосозданному маршруту ЕТМ, особенно с привлечением грузов из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана на Срединный коридор, перевозки в направлении Азербайджана, Грузии и Турции увеличатся. Другой важный вопрос - необходимость создания нового транспортного сообщения Китая со Срединным коридором через Кыргызстан. В октябре 2024 года планируется начать строительство железной дороги Кашгар-Ош-Андижан протяженностью 486 км, что позволит уже через 2-3 года перевозить китайские грузы через Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан. Рельеф местности требует значительных инвестиций — около 8 млрд долларов, однако проект обещает значительное улучшение транспортных связей между Китаем и Европой.
Оттуда грузы пойдут в Каспийское море, в Турцию и до Европы. В будущем планируется расширение на Ближний Восток и Индийский океан.
В настоящее время транспортировка грузов из китайского Кашгара до границ Узбекистана по сети автомобильных дорог Кыргызстана занимает 2 дня вместо 10 дней через Казахстан. Согласно расчетам, в результате строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан торговый путь из Восточной Азии на Ближний Восток и Южную Европу сократится на 900 километров, а сроки доставки товаров – на 7-8 дней.
Кроме того, стоит отметить и Трансафганский коридор, который проходит через Пакистан, Афганистан и Узбекистан до северо-восточной границы Казахстана, а на юге направляется к портам Персидского залива.
Может возникнуть вопрос: что даст Азербайджану новая ассоциация "Евразийский транспортный маршрут"? Прежде всего, стоит отметить, что ЕТМ обеспечит выход не имеющих выхода к морю стран Центральной Азии к черноморским портам, а оттуда - на европейские рынки. Также грузы, доставляемые по автомобильной дороге Таджикистан-Китай, могут перевозиться по железной дороге из Таджикистана в западном направлении по Евразийскому транспортному маршруту. Учитывая большой интерес Афганистана и Пакистана к Срединному коридору, Трансафганский коридор также сможет присоединиться к ЕТМ через Таджикистан.
Основной целью ЕТМ является упрощение перевозок, улучшение тарифной политики и повышение операционной эффективности, что позволит странам региона получить доступ к черноморским портам и европейским рынкам.
Стоит заметить, что грузы из Китая доставляются в Азербайджан за 8-10 дней, а в черноморские порты — примерно за 12 дней.
"Евразийский транспортный маршрут": Политическое преимущество Азербайджана
Таким образом, Баку, находясь на пересечении ключевых транзитных маршрутов, становится центром принятия решений, влияющих на транспортные потоки Евразии.
Азербайджанская сторона выступила с инициативой создания в Баку Международной ассоциации «Евразийский транспортный маршрут», учитывая свое стратегическое положение на пересечении международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Также важную роль сыграли стратегическое сотрудничество и союзнические отношения с ключевыми геополитическими игроками, участвующими в грузоперевозках по этим коридорам, а также успешный опыт координации международных транспортных проектов. Признавая свою региональную и глобальную ответственность в этом вопросе, Азербайджан вступил с такой инициативой, которая получила положительный отклик и поддержку со стороны партнеров.
Инициатива размещения ассоциации ЕТМ в Баку исходила от "Азербайджанских железных дорог", которые демонстрируют возрастающее влияние на международном уровне. Председательство АЖД в Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" стало важным дипломатическим и экономическим инструментом для Азербайджана, который открывает новые перспективы для развития страны как международного транспортного хаба. Это открывает дополнительные возможности для координации транспортных усилий, улучшения логистических связей и разработки совместных стратегий с партнерами из Европы, Азии и Ближнего Востока.
Как видно, АЖД играют все более важную роль после своей трансформации, направленной на модернизацию и цифровизацию железнодорожной сети страны.
Кстати, для повышения привлекательности и конкурентоспособности Срединного коридора создан единый мультимодальный сервис на всем его протяжении. Информационные системы железных дорог и Азербайджана и Казахстана уже интегрированы с таможенным модулем платформы DTC (Digital Trade Corridor) – Tez Customs, аналогичная работа планируется с грузинскими железными дорогами.
Для повышения эффективности операций по Срединному коридору ведутся также работы по его цифровизации. В 2025 году планируется запуск платформы "Беспрепятственный цифровой коридор", которая объединит в единую экосистему документооборот, таможенное оформление и отслеживание грузов вдоль всего маршрута.
Эти достижения подтверждают эффективность совместной работы с партнерами и важность развития Срединного коридора. Интерес к его становлению как стабильного и конкурентоспособного маршрута проявляют не только страны вдоль коридора, но и регионы Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Европы.
БТК - транзитный актив мирового масштаба
Возобновление работы железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с большей мощностью в качестве ответвления "Срединного коридора" повышает важность и привлекательность железнодорожных перевозок на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и растущих угроз судоходству. Эта железнодорожная линия, переживающая второе рождение благодаря созданию в августе совместного предприятия "BTKI Railways" LLC, стала одним из самых значимых активов Азербайджана на геополитической и экономической арене. Хотя новость о создании предприятия может показаться технической деталью, за этим событием стоит стратегическая цель — усиление влияния Азербайджана как ключевого транзитного центра.
Прямая связь с железнодорожной сетью Турции делает ее привлекательной альтернативой для быстрой доставки грузов на европейские рынки и в обратном направлении на рынки Китая и Центральной Азии. На 826-километровой линии Баку- Тбилиси-Карс поезда прибывают из Китая в Европу в 2-3 раза быстрее, чем на традиционных морских маршрутах, в результате чего использование возможностей Срединного коридора на стыке Восток-Запад становится более эффективным вариантом.
К тому же недавно завершенные работы АЖД на азербайджанские инвестиции на 184-километровом участке железной дороги в Грузии позволили расширить пропускную способность БТК до 5 млн тонн в год. Совместное предприятие "BTKI Railways" будет активно работать над дальнейшей модернизацией инфраструктуры БТК с целью увеличения скорости и безопасности перевозок.
Этот транспортный коридор также играет ключевую роль в энергетической безопасности Европы, предоставляя странам Центральной Азии возможность экспортировать свои энергоресурсы, минуя российские маршруты. В контексте современных геополитических вызовов, таких как конфликты в Украине и Ближнем Востоке, альтернативные маршруты, такие как БТК, становятся жизненно важными для устойчивого развития региона.
Таким образом, Баку-Тбилиси-Карс и Срединный коридор становятся не просто транспортными маршрутами, а стратегическими инструментами для укрепления геополитического влияния Азербайджана. Строя и укрепляя транспортные связи между Центральной Азией, Европой и Китаем, Азербайджан демонстрирует готовность к экономическим вызовам и амбициозным проектам. Эти инициативы не только способствуют развитию национальной экономики, но и укрепляют позиции Азербайджана на международной арене.
Стоит особо подчеркнуть, что победа в Карабахе укрепила региональное лидерство Азербайджана и превратила страну в ключевой транспортно-логистический хаб Евразии. Стратегическое расположение на пересечении трансконтинентальных коридоров открывает новые перспективы для развития региональной интеграции, но для успешной реализации новых проектов и выведения сотрудничества на качественно новый уровень потребуются совместные усилия всех стран региона. И мы сегодня являемся свидетелями этих достижений.