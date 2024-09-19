Российские спецслужбы заинтересовались взрывами в Ливане
14:50 1290
Ситуация со взрывами в Ливане пейджеров и других электронных устройств представляет интерес для российских спецслужб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Разумеется, это такая тема для живого интереса наших специальных служб, и здесь они будут выполнять свою работу», - сказал он на брифинге, комментируя серии взрывов в Ливане.
По его словам, пока никаких обсуждений этой темы с региональными игроками у российской стороны не было.
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