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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Российские спецслужбы заинтересовались взрывами в Ливане

14:50 1290

Ситуация со взрывами в Ливане пейджеров и других электронных устройств представляет интерес для российских спецслужб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, это такая тема для живого интереса наших специальных служб, и здесь они будут выполнять свою работу», - сказал он на брифинге, комментируя серии взрывов в Ливане.

По его словам, пока никаких обсуждений этой темы с региональными игроками у российской стороны не было.

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