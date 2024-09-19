Эльсевер-потрошитель может провести остаток жизни за решеткой

Как сообщает корреспондент haqqin.az, согласно оглашенному прокурором Зией Мансуровым обвинительному заключению, убийство произошло в мае этого года на территории средней школы №55 в Хатаинском районе Баку. После ужина в ресторане Исламов отправился к своему автомобилю, оставленному возле школы, где работал заместителем директора по хозяйственной части. Прежде чем забрать машину, он решил зайти в здание школы, где застал спящего Мехти (мужчина был охранником в учебном заведении). Исламов сфотографировал охранника, а потом, разбудив, стал ему выговаривать за сон на рабочем месте. Между мужчинами возник спор: по его итогам Исламов с особой жестокостью убил Мехти, расчленил его тело. Гениталии убитого охранника замдиректора выбросил в близлежащий мусорный бак, а остальные части тела сложил в полиэтиленовые пакеты и вывез в Хазарский район, где закопал.

Судья отметил, что в случае доказательства вины Эльсеверу Исламову грозит либо лишение свободы на срок от 11 до 20 лет, либо пожизненное заключение. Сам обвиняемый частично признал свою вину.

Очередное заседание суда состоится 3 октября.