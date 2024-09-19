Евросоюз готовит «план наказания» Грузии

Евросоюз рассматривает в том числе приостановку безвизового режима с Грузией, если страна не вернется на путь «сближения с Европой». Об этом заявил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

«Евросоюз на высшем уровне президентов и премьер-министров выразил озабоченность траекторий развивающихся в Грузии событий. Вместо реформ, которые приблизят Грузию к Евросоюзу, к сожалению, в последние месяцы было несколько событий, увеличивающих дистанцию между Грузией и ЕС. Мы обсуждали это внутри [союза], наши члены обсуждали это, и мы ясно сказали уже несколько месяцев назад, что на столе все варианты, включая временную приостановку безвизового режима с Грузией», - сказал он.

Напомним, ранее издание Politco заявляло, что Европейский союз пригрозил Грузии возможной отменой безвизового режима в связи с упадком демократии в стране. Источник издания рассказал, что Брюссель ведет обсуждение «всех вариантов, включая возможную временную отмену визовой либерализации».