Захарова призвала Армению не бояться России

Стремление ряда армянских официальных лиц докрутить сообщение Следственного комитета Армении о предотвращении попытки госпереворота в расчете отыскать "российский след" абсурдны и не выдерживают никакой критики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление СК.

"На мой взгляд, это просто специально запущенный фейк", - добавила Захарова.

По ее словам, в отличие от Запада, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.

"Прискорбно, что некоторые круги в республике берут на вооружение заезженную тактику западников, которые последнее десятилетие прибегали к тому или иному раскручиванию русофобских заявлений, российской угрозы", - сказала представитель МИД России.

Напомним, по версии Следственного комитета Армении, пятеро граждан страны и двое карабахских армян были завербованы и отправлены на трехмесячные сборы в Ростов-на-Дону, на базу сформированного армянами России батальона "АрБат" для обучения военному делу. Однако их истинной целью, как утверждают силовики, был захват власти. Часть завербованных лиц затем отказалась от участия в перевороте и вернулась в Армению. В рамках дела арестованы трое, среди них – командир отряда "Черная пантера" Сероб Гаспарян.