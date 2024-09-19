USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Новость дня
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

130 реактивных снарядов за час выпустили по Израилю

15:31 1809

До 130 реактивных снарядов запустили в пятницу из Ливана по северу Израиля за час, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Снаряды запускали в две волны - в начале 60, а затем еще 70. ЦАХАЛ удалось перехватить некоторые из снарядов.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее израильская армейская пресс-служба сообщила, что с четверга ЦАХАЛ нанес удары по примерно 100 пусковым установкам и другим объектам инфраструктуры «Хезболлы». В ЦАХАЛ отметили, что пусковые установки «были готовы к использованию в ближайшем будущем для обстрела израильской территории». В среду министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории.

Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото
16:31 2943
МВД Азербайджана накрыло сеть казино с миллионным оборотом
МВД Азербайджана накрыло сеть казино с миллионным оборотом видео
16:03 3871
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
14:32 5139
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди фото; обновлено 12:45
12:45 12890
Экс-депутата Гусейна Абдуллаева обвиняют в легализации миллионов манатов
Экс-депутата Гусейна Абдуллаева обвиняют в легализации миллионов манатов haqqin.az из зала суда
11:15 3962
Напряженность между Ираном и Россией нарастает. Соратник Раиси обвиняет
Напряженность между Ираном и Россией нарастает. Соратник Раиси обвиняет наш обзор
13:50 5187
Десятки тысяч азербайджанцев ожидает депортация
Десятки тысяч азербайджанцев ожидает депортация наш обзор; все еще актуально
10:04 10561
Операция «Ы» по-израильски и другие приключения иранской разведки
Операция «Ы» по-израильски и другие приключения иранской разведки главная тема; все еще актуально
19 сентября 2024, 18:40 8165
Казань брал, БРИКС не брал
Казань брал, БРИКС не брал горячая тема; все еще актуально
19 сентября 2024, 20:02 7232
В России знали о подготовке к Курской операции
В России знали о подготовке к Курской операции The Guardian
11:59 3470
Кремлевские агенты за Трампа. Почему?
Кремлевские агенты за Трампа. Почему? главный вопрос; все еще актуально
01:15 4315

ЭТО ВАЖНО

Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото
16:31 2943
МВД Азербайджана накрыло сеть казино с миллионным оборотом
МВД Азербайджана накрыло сеть казино с миллионным оборотом видео
16:03 3871
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
14:32 5139
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди фото; обновлено 12:45
12:45 12890
Экс-депутата Гусейна Абдуллаева обвиняют в легализации миллионов манатов
Экс-депутата Гусейна Абдуллаева обвиняют в легализации миллионов манатов haqqin.az из зала суда
11:15 3962
Напряженность между Ираном и Россией нарастает. Соратник Раиси обвиняет
Напряженность между Ираном и Россией нарастает. Соратник Раиси обвиняет наш обзор
13:50 5187
Десятки тысяч азербайджанцев ожидает депортация
Десятки тысяч азербайджанцев ожидает депортация наш обзор; все еще актуально
10:04 10561
Операция «Ы» по-израильски и другие приключения иранской разведки
Операция «Ы» по-израильски и другие приключения иранской разведки главная тема; все еще актуально
19 сентября 2024, 18:40 8165
Казань брал, БРИКС не брал
Казань брал, БРИКС не брал горячая тема; все еще актуально
19 сентября 2024, 20:02 7232
В России знали о подготовке к Курской операции
В России знали о подготовке к Курской операции The Guardian
11:59 3470
Кремлевские агенты за Трампа. Почему?
Кремлевские агенты за Трампа. Почему? главный вопрос; все еще актуально
01:15 4315
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться