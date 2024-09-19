130 реактивных снарядов за час выпустили по Израилю

До 130 реактивных снарядов запустили в пятницу из Ливана по северу Израиля за час, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Снаряды запускали в две волны - в начале 60, а затем еще 70. ЦАХАЛ удалось перехватить некоторые из снарядов.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее израильская армейская пресс-служба сообщила, что с четверга ЦАХАЛ нанес удары по примерно 100 пусковым установкам и другим объектам инфраструктуры «Хезболлы». В ЦАХАЛ отметили, что пусковые установки «были готовы к использованию в ближайшем будущем для обстрела израильской территории». В среду министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории.