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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Зеленский: «План победы сработает с октября по декабрь»

15:45 1723

План победы Украины рассчитан на решение с октября по декабрь, тогда он сработает, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«В большинстве своем решения по плану зависят именно от (президента США Джо Байдена). Также от других союзников. Но там есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки США», - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Украина уже живет по плану Б, поскольку у нее никогда не было плана А.

«Мне задали вопрос: что будет, если Байден не поддержит ваш мирный план, есть ли у вас план Б? Я скажу честно, мы уже в плане Б. Мы в нем живем, боремся. У нас никогда не было плана А. Потому что план А был в том, чтобы не допустить полномасштабного вторжения, усилить Украину оружием и ввести санкции против России», - добавил Зеленский.

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