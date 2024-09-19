Рубен Варданян обратился из Баку к Пашиняну: «Готов ответить на любой вопрос…»

Бывший «государственный министр» ликвидированного сепаратистского режима в Карабах е, армянский миллиардер Рубен Варданян, который в настоящее время находится в следственном изоляторе СГБ в Баку, ответил на недавние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Через своего адвоката Варданян сообщил, что если у Пашиняна были к нему вопросы, то он мог бы задать их во время последней встречи в ноябре 2022 года.

Напомним, что Никол Пашинян назвал «загадочным» решение Рубена Варданяна отказаться от гражданства России и его неожиданный приезд в Карабах в сентябре 2022 года.

«Как получилось, что Рубен Варданян отказался от российского гражданства? Кто ему посоветовал или поручил пойти на этот шаг? Кто его в этом смысле направил, командировал в Армению, кто его командировал в Нагорный Карабах, с какой целью, с какими гарантиями, с какими заверениями, с какими обещаниями? Хотим мы ответов на эти вопросы или нет? Это действительно серьезная проблема, с которой мы имеем дело», - сказал Пашинян.

В ответе Рубена Варданяна говорится, что «каждый человек думает о действиях другого человека исходя из моделей и принципов своей жизни».

«Тем не менее я и сейчас готов в рамках своих возможностей ответить на любые его вопросы», — продолжил один из бывших лидеров сепаратистов.