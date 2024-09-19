Рубен Варданян обратился из Баку к Пашиняну: «Готов ответить на любой вопрос…»
Бывший «государственный министр» ликвидированного сепаратистского режима в Карабахе, армянский миллиардер Рубен Варданян, который в настоящее время находится в следственном изоляторе СГБ в Баку, ответил на недавние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Через своего адвоката Варданян сообщил, что если у Пашиняна были к нему вопросы, то он мог бы задать их во время последней встречи в ноябре 2022 года.
Напомним, что Никол Пашинян назвал «загадочным» решение Рубена Варданяна отказаться от гражданства России и его неожиданный приезд в Карабах в сентябре 2022 года.
«Как получилось, что Рубен Варданян отказался от российского гражданства? Кто ему посоветовал или поручил пойти на этот шаг? Кто его в этом смысле направил, командировал в Армению, кто его командировал в Нагорный Карабах, с какой целью, с какими гарантиями, с какими заверениями, с какими обещаниями? Хотим мы ответов на эти вопросы или нет? Это действительно серьезная проблема, с которой мы имеем дело», - сказал Пашинян.
В ответе Рубена Варданяна говорится, что «каждый человек думает о действиях другого человека исходя из моделей и принципов своей жизни».
«Тем не менее я и сейчас готов в рамках своих возможностей ответить на любые его вопросы», — продолжил один из бывших лидеров сепаратистов.
Далее Варданян пишет, что с Николом Пашиняном он впервые встретился весной 2018 года, то есть после бархатной революции в Армении. На этой встрече олигарх заявил, что ни он, ни его бизнес-партнеры не будут вмешиваться во внутреннюю политику Армении и будут заниматься благотворительностью независимо от их отношений с армянским руководством. Однако тогда Варданян, по его словам, пообещал, что «если речь зайдет о судьбе Карабаха, он изменит свой подход».
По словам Варданяна, война 2020 года стала для него «поворотным моментом», и с тех пор все его действия исходили из «беспокойства о судьбе Карабаха».
Напомним, что Варданян обвиняется во множестве преступлений, включая финансирование терроризма и незаконных вооруженных формирований. Он, используя свои финансовые возможности, нанял команду адвокатов, состоящую из международных юристов, среди которых есть и американец Джаред Генсер. Команда адвокатов периодически организует кампании в международных медиа, направленные на «очищение» имиджа Варданяна, отправляет обращения в различные инстанции и пытается представить этого человека с, мягко говоря, неоднозначной репутацией в образе «политического узника».