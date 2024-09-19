МВД Азербайджана накрыло сеть казино с миллионным оборотом

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провело операцию против группы лиц, организовавших онлайн-казино в азербайджанском сегменте социальных сетей.

Как сообщили в МВД, сотрудники управления выявили, что через страницы в Instagram, созданные под разными анонимными именами, граждан вовлекают в онлайн-азартные игры. На протяжении трех месяцев в отношении преступной группировки, организовавшей онлайн-казино, проводились оперативные мероприятия.

Установлено, что главарь банды 23-летний Эльмидар Исмаилзаде вместе с 48-летним Эльданизом Исмаиловым вовлекли в свою преступную деятельность около 30 человек для организации онлайн-казино.

Члены преступной сети, чтобы обеспечить секретность, использовали мобильные номера России, Украины, Турции и других стран, создавали множество страниц в соцсетях и различными заманчивыми обещаниями привлекали граждан к азартным играм через зарубежные сайты.

Участники банды создали на территории страны разветвленную виртуальную систему управления. Мобильные группы, действуя по указаниям Исмаилзаде и Исмаилова, работали в арендованных квартирах, которые регулярно меняли. Жертвы азартных игр переводили деньги на банковские карты, которые им присылали члены группировки. Во время операции обнаружено 1157 банковских карт, купленных у граждан, которые использовались в преступной деятельности.

В ходе обысков в тайных офисах, квартирах, местах хранения изъято большое число доказательств, банковских карт, 110 иностранных сим-карт, оформленных на подставных лиц, наличные на сумму 2 млн манатов и другие вещдоки.

Выяснилось, что на банковские счета, которые сеть использовала на имя третьих лиц, поступило более 20 млн манатов. Для легализации преступных доходов использовались схемы отмывания грязных денег. Правоохранители задержали 34-летнего Ровшана Мамедова, который организовывал перевод преступных денег банды в криптовалюту и отправку за границу. В его офисе и квартире изъяты многочисленные вещдоки. Преступная группировка отправила за рубеж 3,375 млн манатов в криптовалюте.

Следствие установило 25 квартир, земельные участки, дачи, коммерческие объекты, люксовые автомобили Mercedes G-Class, Lexus, Range Rover общей стоимостью 10 млн манатов, приобретенные членами группы на преступные доходы. Решением суда на имущество наложен арест.

Возбуждено уголовное дело по статьям 244-1.3.1 (организация азартных игр организованной группой с использованием интернет-ресурсов), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов в крупном размере организованной группой) УК Азербайджана. 9 главарей банды арестованы. Начаты процедуры экстрадиции членов банды, скрывающихся за границей. Продолжаются мероприятия по выявлению других ее участников.