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Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно

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Ульвия Худиева, собкор
16:31 2950

Являющееся памятником архитектуры трехэтажное жилое здание на проспекте Нефтчиляр Насиминского района в самом центре Баку находится в аварийном состоянии. Так, проседает фундамент здания, на стенах образовались крупные трещины. Кроме того, балконы здания могут рухнуть в любой момент.

Как сообщили haqqin.az местные жители, от здания отламываются куски бетона, особенно в ветреную погоду, что не может не беспокоить местных жителей, которые опасаются, что в один момент постройка может просто обрушиться.

Причем в лучших традициях потемкинских деревень часть здания, выходящая на улицу, выглядит идеально, хотя со стороны двора оно давно обветшало. По словам жалобщиков, ответственные ведомства осведомлены о проблеме, однако не торопятся принимать меры.

В Госслужбе охраны, развития и восстановления культурного наследия при Минкультуры заявили haqqin.az, что вышеупомянутое здание является памятником архитектуры местного значения, но на балансе Госслужбы не находится, поэтому проведение ремонтно-восстановительных работ не относится к их полномочиям.

В статье 25 Закона «О защите исторических и культурных памятников» предусмотрено, что восстановление памятников частной собственности осуществляется за счет средств собственника. В то же время в соответствии с подпунктом 3.9.7 положения «О местных исполнительных органах власти», утвержденного указом президента Азербайджана от 6 июня 2012 года № 648, меры по восстановлению жилых помещений в аварийном состоянии принимаются соответствующими местными исполнительными органами.

В Исполнительной власти Насиминского района на запрос о комментариях не ответили.

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