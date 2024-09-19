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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Новость дня
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

В Бейруте опять мощные взрывы

видео; новость дополнена
17:25 1291

Мощные взрывы прогремели в столице Ливана Бейруте.

По данным израильских источников, ЦАХАЛ нанес удары по городу.

Также отмечается, что самолеты израильских ВВС атаковали южный пригород ливанской столицы Дахия, где находятся штабные офисы "Хезболлы". Сообщается о гибели одного из руководителей организации.

Израильские СМИ пишут, что по предварительным данным, целью атаки был Ибрагим Акил (позывной "Тахсин") — высокопоставленный член руководства "Хезболлы" и Совета джихада, отвечающий за спецоперации.

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