В Бейруте опять мощные взрывы

Мощные взрывы прогремели в столице Ливана Бейруте.

По данным израильских источников, ЦАХАЛ нанес удары по городу.

Также отмечается, что самолеты израильских ВВС атаковали южный пригород ливанской столицы Дахия, где находятся штабные офисы "Хезболлы". Сообщается о гибели одного из руководителей организации.

Израильские СМИ пишут, что по предварительным данным, целью атаки был Ибрагим Акил (позывной "Тахсин") — высокопоставленный член руководства "Хезболлы" и Совета джихада, отвечающий за спецоперации.