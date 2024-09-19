В Бейруте опять мощные взрывы
17:25 1291
Мощные взрывы прогремели в столице Ливана Бейруте.
По данным израильских источников, ЦАХАЛ нанес удары по городу.
September 20, 2024
Также отмечается, что самолеты израильских ВВС атаковали южный пригород ливанской столицы Дахия, где находятся штабные офисы "Хезболлы". Сообщается о гибели одного из руководителей организации.
September 20, 2024
Израильские СМИ пишут, что по предварительным данным, целью атаки был Ибрагим Акил (позывной "Тахсин") — высокопоставленный член руководства "Хезболлы" и Совета джихада, отвечающий за спецоперации.
September 20, 2024
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!