Фидану Запад не нужен

Для создания новой системы международного миропорядка «не нужно дожидаться Запада», заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в своем выступлении, посвященном внешней политике страны.

Он отметил, что существующая международная система «потерпела крах и уже не отвечает требованиям»: «Ждать Запада для новых инициатив - это драма для человечества».

По мнению Фидана, неправильно обвинять Запад или Восток в текущей ситуации: «Проблема в самой международной системе».