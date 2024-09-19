Фидану Запад не нужен
17:40 628
Для создания новой системы международного миропорядка «не нужно дожидаться Запада», заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в своем выступлении, посвященном внешней политике страны.
Он отметил, что существующая международная система «потерпела крах и уже не отвечает требованиям»: «Ждать Запада для новых инициатив - это драма для человечества».
По мнению Фидана, неправильно обвинять Запад или Восток в текущей ситуации: «Проблема в самой международной системе».
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