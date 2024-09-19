Столтенберг: «Дверь в НАТО для Украины открыта»

Украина «никогда не была ближе» к НАТО, дверь открыта, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Вчера Столтенберг заявил, что единственный быстрый способ закончить войну в Украине - это проиграть ее, что приведет не к миру, а к российской оккупации.

По его словам, чем больше вооружений предоставляется Украине, тем больше уверенности в достижении мира. Столтенберг отметил, что минские соглашения 2014 года не обеспечили стабильного мира, и любые будущие соглашения должны основываться на сильной военной поддержке Украины и надежных гарантиях безопасности.