USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Новость дня
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Столтенберг: «Дверь в НАТО для Украины открыта»

17:50 360

Украина «никогда не была ближе» к НАТО, дверь открыта, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Вчера Столтенберг заявил, что единственный быстрый способ закончить войну в Украине - это проиграть ее, что приведет не к миру, а к российской оккупации.

По его словам, чем больше вооружений предоставляется Украине, тем больше уверенности в достижении мира. Столтенберг отметил, что минские соглашения 2014 года не обеспечили стабильного мира, и любые будущие соглашения должны основываться на сильной военной поддержке Украины и надежных гарантиях безопасности.

Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото
16:31 2957
МВД Азербайджана накрыло сеть казино с миллионным оборотом
МВД Азербайджана накрыло сеть казино с миллионным оборотом видео
16:03 3882
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
14:32 5148
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди фото; обновлено 12:45
12:45 12900
Экс-депутата Гусейна Абдуллаева обвиняют в легализации миллионов манатов
Экс-депутата Гусейна Абдуллаева обвиняют в легализации миллионов манатов haqqin.az из зала суда
11:15 3966
Напряженность между Ираном и Россией нарастает. Соратник Раиси обвиняет
Напряженность между Ираном и Россией нарастает. Соратник Раиси обвиняет наш обзор
13:50 5195
Десятки тысяч азербайджанцев ожидает депортация
Десятки тысяч азербайджанцев ожидает депортация наш обзор; все еще актуально
10:04 10567
Операция «Ы» по-израильски и другие приключения иранской разведки
Операция «Ы» по-израильски и другие приключения иранской разведки главная тема; все еще актуально
19 сентября 2024, 18:40 8166
Казань брал, БРИКС не брал
Казань брал, БРИКС не брал горячая тема; все еще актуально
19 сентября 2024, 20:02 7232
В России знали о подготовке к Курской операции
В России знали о подготовке к Курской операции The Guardian
11:59 3471
Кремлевские агенты за Трампа. Почему?
Кремлевские агенты за Трампа. Почему? главный вопрос; все еще актуально
01:15 4315

ЭТО ВАЖНО

Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото
16:31 2957
МВД Азербайджана накрыло сеть казино с миллионным оборотом
МВД Азербайджана накрыло сеть казино с миллионным оборотом видео
16:03 3882
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
14:32 5148
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди фото; обновлено 12:45
12:45 12900
Экс-депутата Гусейна Абдуллаева обвиняют в легализации миллионов манатов
Экс-депутата Гусейна Абдуллаева обвиняют в легализации миллионов манатов haqqin.az из зала суда
11:15 3966
Напряженность между Ираном и Россией нарастает. Соратник Раиси обвиняет
Напряженность между Ираном и Россией нарастает. Соратник Раиси обвиняет наш обзор
13:50 5195
Десятки тысяч азербайджанцев ожидает депортация
Десятки тысяч азербайджанцев ожидает депортация наш обзор; все еще актуально
10:04 10567
Операция «Ы» по-израильски и другие приключения иранской разведки
Операция «Ы» по-израильски и другие приключения иранской разведки главная тема; все еще актуально
19 сентября 2024, 18:40 8166
Казань брал, БРИКС не брал
Казань брал, БРИКС не брал горячая тема; все еще актуально
19 сентября 2024, 20:02 7232
В России знали о подготовке к Курской операции
В России знали о подготовке к Курской операции The Guardian
11:59 3471
Кремлевские агенты за Трампа. Почему?
Кремлевские агенты за Трампа. Почему? главный вопрос; все еще актуально
01:15 4315
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться